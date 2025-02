O Grêmio escolheu ganhar do Inter

Quinteros utilizou o confronto para testar jogadores visando ao jogo de sábado. Porthus Junior / Agencia RBS

A derrota contra o Juventude, se for tirada do contexto da semana, poderia ser vista com grande preocupação. O Gre-Nal de sábado, no entanto, tira qualquer pressão do péssimo jogo no Jaconi. A partida abaixo da equipe de Gustavo Quinteros revela, na verdade, a vontade e a preferência do grupo e do trabalho do Grêmio. A opção, de fato, foi ganhar do Inter, e isso, pela história, não merece críticas.

O Grêmio nunca conseguiu competir contra a equipe da Serra. Um time irreconhecível foi amplamente dominado por um Juventude que não tem um time tão competitivo como no ano passado. Além disso, Gustavo Quinteros utilizou o confronto para testar jogadores visando ao jogo de sábado. Cuéllar, por exemplo, entrou e saiu do time do Gre-Nal em poucos minutos.

Outros nomes também perderam espaço, mas poderão estar no campo no clássico. Thiago Volpi seria o titular, mas o Jaconi pode ter sido a cartada que Grando precisava para seguir no time. Outro que ganhou pontos de interrogação foi o zagueiro improvisado na lateral Viery. Mesmo assim, Quinteros deverá mantê-lo pela total falta de opções.

O Grêmio fez uma opção (perigosa), deixando claro a sua preferência da semana. O time de Quinteros optou por estar pronto no Gre-Nal de sábado e deixou o enfrentamento em Caxias do Sul como segundo plano. Agora, a responsabilidade se abraça no Grêmio, que, mesmo fazendo a opção de vencer o Inter, precisará trabalhar muito melhor para conseguir.