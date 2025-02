Grêmio retoma 100 mil sócios, e torcedores dão uma lição

O objetivo, agora, é chegar a 120 mil sócios. Jefferson Botega / Agencia RBS.

Uma notícia de bastidor e que indica uma retomada, e uma lição, do torcedor do Grêmio nas questões do clube é a tônica desta semana. A procura pelo quadro social marcou os últimos dias e o Tricolor retornou à casa dos 100 mil sócios. Além disso, a procura por ingressos para o Gre-Nal e o aumento das vendas nas lojas do time também merecem comemoração.

O segundo semestre do ano passado foi trágico para o Grêmio. Além de todas as dificuldades causadas pela enchente e pela falta de jogos na Arena, o momento ruim do time levou a uma debandada de sócios. Foram mais de 30 mil torcedores que deixaram o quadro social em 2024 e esse impacto foi muito sentido pelo clube.

Essa preocupação determinou mudanças na estrutura e novas medidas foram tomadas. A busca, no entanto, tinha outros pontos que preocupavam muito e, um deles, era a percepção da torcida com relação à saída do ídolo Renato do Grêmio.

A retomada do crescimento do quadro social tem, por tudo, um valor de grande reforço no ambiente interno no clube. A saída de Renato no final do ano, avaliada como de alto risco na relação do engajamento do torcedor, não teve efeito.

Muitos pensavam que essa questão poderia determinar a saída de mais torcedores e essa retomada, por isso, tem também um valor de ensinamento. O torcedor do Grêmio torce, antes de tudo, pelo Grêmio, e os ídolos, sempre respeitados, estão na galeria da paixão, mas não superam o amor pela bandeira do clube.

O objetivo, agora, é chegar a 120 mil sócios, número histórico que o clube atingiu em abril do ano passado. As ações, como novos planos, fazem parte de estruturas históricas, mas o bom momento do time é que pode ser a grande propaganda que os torcedores precisam para estar junto com o time tricolor em um ano que promete grandes emoções.