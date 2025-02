Grêmio e Inter perdem diferenças e igualam favoritismo

O futebol sempre apresenta muitas surpresas. A sabida dificuldade de início de ano do Grêmio recebeu a companhia do seu maior rival. Mesmo por caminhos distintos, Grêmio e Inter passam a ter o mesmo problema.

Gustavo Quinteros e Roger Machado precisam encontrar soluções para entrosar um novo time em um curto espaço de tempo . O conhecido favoritismo colorado no Gauchão perdeu força, e um suposto Gre-Nal decisivo, se ocorrer, terá a incógnita como símbolo.

No Grêmio, se sabia que o treinador correria contra o tempo para entrosar um time que teria novos nomes. Por isso, as dificuldades iniciais não representam nenhuma surpresa, mesmo que, para muitos, o time deveria estar jogando mais.

Foram seis reforços na semana passada, e Quinteros precisa encontrar o time ideal em poucos dias. O Grêmio, com certeza, terá uma escalação com muitas novidades e isso sempre gera dificuldades para se saber a real força da equipe.

Rochet, Borré, Bruno Gomes, Tabata, e Wesley sofrem com lesões, e Tiago Maia deixou o clube para ir a Santos. O grupo, que tem bons nomes, será testado, mas, se sabe, o bom time do ano passado, não será usado e Roger precisará de muito trabalho para entrosar o time a tempo de ser competitivo.

O Inter leva uma pequena vantagem em relação ao Grêmio porque enfrenta uma equipe mais frágil nas semifinais. Caxias e Juventude não podem ser colocados no mesmo estágio e o time de Quinteros precisará ser muito mais competente se quiser avançar as finais.

Teremos dias de suspense e de uma certeza. Gustavo Quinteros e Roger Machado, por caminhos diferentes, precisarão se superar se quiserem ganhar o Gauchão. As dificuldades se igualaram. A verdade de ontem ficou no passado e o favoritismo do Inter não existe mais.