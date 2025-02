Empate no Gre-Nal e certeza de que temos muito trabalho pela frente

Time de Quinteros precisa se esforçar para conseguir ações coletivas mais assertivas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O 1 a 1, na Arena, no primeiro clássico Gre-Nal da temporada há muitos pontos a serem analisados e a certeza de que o Grêmio tem muito trabalho pela frente. O time de Gustavo Quinteros sofreu muito com a forma do Inter atuar, e precisa discutir, também, algumas individualidades.

A partida deixou claro que Grêmio está em processo de mudança da sua forma de atuar, e isso gera incertezas e dificuldades. Com mais posse de bola e tentando ser propositivo, o time do Grêmio permitiu muitos espaços e oportunidades para o adversário. O time de Roger Machado esperou o Grêmio no seu campo e deixou claro o quanto o time de Quinteros precisa trabalhar para conseguir ações coletivas mais assertivas.

Essa lógica indica a necessidade de tempo e, claro, mais peças no grupo. O Grêmio tem muitas improvisações e não pode enfrentar uma competição sem um lateral-esquerdo, por exemplo. O técnico Quinteros entendeu o jogo e previu um Grêmio melhor até o final da competição, mas espera a chegada de novos jogadores para que o seu esquema consiga ser mais efetivo.

A Arena viu um novo time tricolor, mas também escancarou que será preciso trabalhar muito para conseguir ser mais consistente. O caminho é esse e o torcedor gremista sabe que, para se conseguir ser mais competitivo, o time terá altos e baixos, exatamente como enfrentou neste sábado no seu estádio.