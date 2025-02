Depois do susto, o que o Grêmio precisa fazer para ganhar o Gauchão

Grêmio bateu São Raimundo nos pênaltis na Copa do Brasil. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A atuação do Grêmio contra o São Raimundo preocupou até o mais insensível gremista. Um jogo abaixo da crítica, decidido nos pênaltis, e que criou uma série de dúvidas quanto ao trabalho de Gustavo Quinteros, será seguido de decisões para o Tricolor.

E uma pergunta não para de instigar os torcedores. O que precisará ser feito para o Grêmio conquistar o octa campeonato regional?

Dentro de três dias, o Tricolor voltará a campo pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, e, desta vez, para enfrentar o Juventude, um time de Série A do Brasileirão. O técnico Quinteros, por tudo, precisará tirar mais do seu time. A noite de Roraima deixou preocupações latentes, mas, também, algumas esperanças.

Desfalques e novidades

O Grêmio teve duas baixas na partida e, por isso, terá modificações naturais. Na defesa, João Pedro saiu com lesão no tornozelo e dois jogadores brigam por essa posição. Igor Serrote, retornando da Seleção, pode ter a sua grande chance, mas Gustavo Martins também pode aparecer por ali. O lugar de Aravena, de acordo com a coletiva de Quinteros, poderá ter uma surpresa, e Monsalve tem chance de ser usado na posição. O chileno deixou o campo com dores musculares ainda na primeira etapa.

O fato é que para conquistar o octa o Grêmio precisará mostrar muito mais força. A equipe de Quinteros, mesmo que esteja em início de trabalho, precisa entender a força do regional e simplificar algumas condutas. Um time que quer ganhar não pode insistir muito tempo com o que não dá certo. E essa lógica precisa dominar Quinteros no próximo sábado (22). O susto precisa acordar o Grêmio.