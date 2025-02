D'Alessandro me ensinou o objetivo do teatro do Inter

D'Alessandro durante entrevista em Ijuí. Bruno Flores / Agência RBS

A entrevista de D'Alessandro antes do jogo do Inter contra o Sao Luiz de Ijuí esclareceu tudo. O curioso teatro protagonizado pelo Inter desde o início do Campeonato Gaúcho, teve, após as palavras do ídolo colorado, o seu objetivo revelado. O Inter, claramente, tem uma vítima em um roteiro digno de uma criança escrevendo a sua primeira história.

Todo o movimento do Inter tem o incrivel objetivo de tirar dos jogos alguns árbitros e condicionar outros tantos através dessa pressão orquestrada. Daniel Bins, considerado um dos melhores no VAR no país, é a vítima da hora. É contra ele o movimento colorado.

Começa com uma incrível perseguição por parte de perfis no Twitter contra ele e termina com entrevistas forçadas e direcionadas como a de Ijuí.

Dizem que ações como essa fazem parte do Gauchão, mas não lembro de uma ação tão ordenada e organizada como a que o Inter está fazendo. Sobretudo com um objetivo tão banalmente claro. O roteiro do teatro colorado foi descoberto e ficou claro. Resta saber quais serão os próximos atos e como eles serão representados.