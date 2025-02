As escalações e os dois confrontos que vão decidir o Gre-Nal

Os times estão prontos e definidos, mas o suspense seguirá até minutos antes do Gre-Nal 444 . O jogo começa às 21h deste sábado (8), na Arena, e é tratado como o grande teste para se saber o atual estágio do trabalho tanto para o Grêmio como para o Inter. As estratégias das equipes são conhecidas e alguns confrontos individuais serão definitivos no enfrentamento .

O Grêmio deve ir a campo com: Gabriel Grando, João Pedro, Rodrigo Ely e Viery; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Pavón, Braithwaite e Aravena. O sistema nos primeiros jogos variou entre 4-2-3-1 e o 4-1-4-1 , e a tendência é que ele mude muito durante o primeiro clássico em razão de dois confrontos individuais que poderão ser determinantes no jogo.

Já o Inter deve jogar com: Anthoni, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley, Borré e Wanderson. O time colorado se defende em duas linhas de quatro , liberando o centroavante e Alan Patrick da marcação, e ataca no 4-3-3.

Os dois principais confrontos que falei estão entre o meio-campo e o lado direito do Grêmio. O primeiro será entre Villasanti x Thiago Maia. O volante gremista tem jogado mais avançado e pode obrigar o jogador colorado a ficar no seu campo. No último clássico, os movimentos do volante de Roger foram determinantes para a vitória do Inter.