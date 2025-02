A primeira grande mudança de Quinteros no time do Grêmio

Monsalve é a bola da vez para ser titular do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O início do trabalho de Gustavo Quinteros tem uma série de modificações visíveis no time do Grêmio.

A saída de bola, a compactação do meio-campo e os movimentos coletivos tanto ofensivos como defensivos que a equipe tenta mostrar.

Os jogadores, no entanto, buscam espaços e estão, claramente, em adaptação. Um nome, no entanto, parece definir a primeira grande mudança do treinador em matéria de características e funções de um jogador. E Monsalve é a bola da vez.

O jovem colombiano foi contratado para ser um meia armador e sempre mostrou qualidade para atuar por ali. Quinteros e, também, Renato, no entanto, não o colocaram como titular absoluto em nenhum momento.

Ambos optaram por fazer com Cristaldo a função, mesmo que, curiosamente, eles não tenham a mesma característica.

A falta de recomposição defensiva, aos poucos, parece ser o medo dos treinadores, mesmo que o torcedor não consiga enxergar grandes diferenças entre um e outro.

O técnico Gustavo Quinteros começou lentamente a fazer uma mudança no posicionamento do jogador e deve promover a primeira grande modificação como treinador do Grêmio. Monsalve, claramente, está sendo preparado para atuar como extrema pela esquerda.

Depois de começar o jogo contra o Ypiranga nesta posição, o colombiano também foi colocado ali nos minutos decisivos contra o São Raimundo. O jogador pôde, nos dois episódios, usar a qualidade do drible e do poder individual para buscar vantagem sobre os adversários.

A tendência, a partir desta lógica, é de que, finalmente, Monsalve e Cristaldo possam jogar juntos, sendo o colombiano o homem aberto pela esquerda.

O Grêmio está em construção e não existe novidade nesta forma de trabalho. Buscar a melhor posição para um jogador é um trabalho importante do treinador, e Monsalve deve ser a primeira grande mudança do trabalho de Quinteros no comando do Grêmio.