A derrota está em curso e gera preocupação no ambiente do Grêmio

Grêmio e Inter empataram em 1 a 1. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O empate em 1 a 1 e a superioridade do Inter em muitos momentos do jogo deixou uma preocupação no ambiente do Grêmio e dos gremistas. Algumas carências individuais, a resposta anímica e a leitura de que Gre-Nal é um jogo diferente foram pontos visíveis e precisam ser discutidos, o quanto antes, para se tentar, ainda, vencer o Campeonato Gaúcho.

O Grêmio está mudando a forma de trabalho dentro e fora do campo. E fica claro, por isso, que esse caminho é longo e merece tempo e paciência. O time de Gustavo Quinteros adota uma postura muito diferente da forma como o Grêmio atuava no último ano de Renato Portaluppi no comando.

A tentativa de ser propositivo, de jogar mais agrupado, com movimentos coletivos em detrimento a ações totalmente individuais, é uma tônica de um Grêmio que vai demorar para ser pleno. Teremos meses, talvez anos, para modificar um contexto que ficou no Grêmio por mais de uma década. E aqui não faço juízo de valor, apenas escancaro que são mundos opostos e que isso leva tempo para mudar.

O problema é que existe uma competição importante em curso e ficou evidente que precisamos melhorar muito se quisermos conquistar o Campeonato Gaúcho. O Inter se mostrou mais inteiro no clássico da Arena e alguns motivos podem ser discutidos do lado gremista.

A equipe de Roger entrou em campo sabendo quem era o Grêmio e com muito mais “fome” para competir. O time de Quinteros se mostrou confiante na sua postura, mas quando as coisas não aconteceram preferiu não se modificar. Algumas carências do grupo apareceram de forma grosseira, o que evidencia que o planejamento não leu a dificuldade deste Gauchão.

Será preciso correr contra o tempo, e muito mais do que se imaginava. Primeiro, buscando reforços para um grupo que tem peças que não funcionam na forma que Quinteros quer propor. Zagueiros rápidos e laterais que marquem bem são obviedades para o mais leigo dos torcedores, e isso o Grêmio, incrivelmente, não conseguiu buscar.

Além disso, será preciso encaram os enfrentamentos contra o Inter de forma diferente. Gre-Nal é competição pura e não se pode correr o risco de perder para se manter a convicção. Ali é outro propósito e faltou isso ao Grêmio no sábado à noite.