Polêmica do VAR no jogo do Inter, escalação do Grêmio e uma grande atração contra o Monsoon agitam dia dos gremistas

Grêmio relacionou Gabriel Mec pela primeira vez nos profissionais para jogo contra o Monsoon. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (29), contra o Monsoon, em jogo da terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico Gustavo Quinteros vai escalar uma equipe muito modificada em relação à apresentada na goleada de domingo, contra o Caxias, na Arena. O jovem Gabriel Mec foi relacionado e será uma atração. Além disso, o VAR participou ativamente na partida do Inter contra o São José e isso também é assunto por aqui.

O jogo desta quarta, no entanto, começou na noite de ontem. O Inter venceu o São José, com gols no final, e a arbitragem voltou a ser a grande atração da partida. Logo no início, uma expulsão de um jogador da equipe da zona norte de Porto Alegre definiu o agito nas redes sociais e a crítica correu solta. Tudo porque, mais uma vez, a falta de critério da arbitragem ficou escancarada.

No jogo de estreia do Grêmio, dois lances violentos de jogadores do Brasil tiveram análises completamente distintas. O primeiro atingiu Aravena e o VAR sequer chamou o juiz. No segundo, em agressão a Rodrigo Ely, o VAR até tentou, mas o árbitro do jogo seguiu com a sua decisão.

O lance contra o zagueiro obrigou o técnico do Grêmio a substituí-lo, e ele segue lesionado e fora da equipe tricolor uma semana após a falta “para cartão amarelo”. Pois nesta terça, o VAR viu algo mais grave e sugeriu uma expulsão que mudou o ritmo do jogo. Mais um pênalti foi dado pelo VAR, o terceiro em três jogos para o Inter, mas este eu não vou comentar. A bola bate no braço e isso garante qualquer interpretação. O segredo do sucesso da arbitragem é ter um mínimo critério e nós temos o dever de cobrar.

Diante deste cenário, o Grêmio tem mais um compromisso e precisa vencer para seguir na busca pelo primeiro lugar na classificação geral e garantir as finais dentro da Arena. No jogo desta noite, Gustavo Quinteros irá utilizar muitos jogadores reservas e pode, inclusive, promover a estreia do volante Cuéllar. O Grêmio deve ter Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Nata Felipe e Pedrinho; Dodi (Cuéllar), Edenílson, Monsalve; Aravena, Arezo e André Henrique.

Outro grande destaque é a presença de Gabriel Mec no banco de reservas. O menino de 16 anos tem a sua primeira oportunidade entre os profissionais e pode atuar por alguns minutos no segundo tempo.

Um dia agitado, com polêmica pré-jogo, novidades no time e atrações no banco de reservas, tudo que o torcedor gosta. O Gauchão começa em ritmo alto e é preciso esticar a corda e jogar desta forma. Em outros momentos, se poderia pensar em testes, mas a hora é de pressionar o grupo, cobrar resultados dos jogadores e é isso que veremos a partir das 22h em Novo Hamburgo. O Grêmio precisa vencer e Gustavo Quinteros sabe disso.