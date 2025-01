Novela entre Marchesín, Grêmio e Boca ganha mais um capítulo, e Tricolor já analisa novo goleiro

Alguns jornalistas dão conta de um acerto entre as partes e a venda de Marchesín concretizada. Camila Hermes / Agencia RBS

Empolgado com a chegada de Gustavo Cuellar e em busca de mais reforços, o Grêmio vive uma novela intensa e cheia de novidades. O goleiro Marchesín, pretendido pelo Boca Juniors, é o grande protagonista e as últimas horas foram de novidades para todos que participam deste imbróglio. O Tricolor já analisa um novo goleiro como plano B para o caso de saída do jogador.

Antes de qualquer análise, é preciso colocar alguns fatos que dão início à discussão. O Boca procurou Marchesín. O goleiro se mostrou feliz com o pedido do clube argentino e procurou o Grêmio falando sobre a sua vontade. O Tricolor não quer liberar o goleiro porque conta com ele para a temporada. O contrato entre o Grêmio e Marche tem uma multa de 10 mi de euros em caso de rescisão, e conta com uma renovação automática por metas que garantem, inclusive, um aumento salarial ao jogador. Todas as análises precisam ser feitas a partir destas premissas.

Os novos capítulos, definidos nas últimas horas, começam com notícias surgidas da Argentina. Alguns jornalistas dão conta de um acerto entre as partes e a venda de Marchesín concretizada. Os contatos com o Grêmio, no entanto, indicam que nada disso ocorreu. A diretoria do clube gaúcho trata esse assunto como especulação, já que não recebeu qualquer novo contato do clube argentino. A única proposta de rescisão indicada pelo Boca teria sido em torno de 500 mil dólares.

Mesmo assim, o Grêmio começou a sondar o mercado diante da possibilidade da saída de Marchesín. Empresários oferecem atletas a todo o momento e mais goleiros estão nestas listas. A diretoria tricolor tem, inclusive, um prazo para definir este impasse. O clube quer ter total tranquilidade no início do Gauchão e não deve mais falar em facilidade (cobrando abaixo da multa) para a saída de Marchesín. Se algo andar neste sentido, entre esta sexta-feira (17) e domingo (19), dois nomes de goleiros vão surgir na pauta, sendo um deles também estrangeiro. O Grêmio não está parado, e não quer, de forma alguma, entrar em qualquer tipo de novela mexicana com o seu camisa 1.