Grêmio encaminha acerto com goleiro, e redes sociais se agitam

Robert Maya / Toluca

O goleiro Marchesín foi notícia apenas na manhã da segunda-feira no Grêmio. A partir da definição da saída do argentino, todos os olhares se voltaram para a busca do novo dono da camisa 1 do Tricolor. A diretoria deve anunciar ainda nesta terça-feira a contratação de Tiago Volpi, que estava no Toluca do México. O nome do ex-goleiro do São Paulo gerou muita polêmica nas redes sociais de gremistas.

O primeiro nome ventilado foi o de Matheus Magalhães, goleiro de 10 temporadas na Europa e que defende o Braga de Portugal. Durante o dia, foi dado como certo um acordo com ele, mas faltava o aceite do clube. Logo em seguida, soube-se do avanço das conversas com Tiago Volpi, que ganhou contornos de acerto no final da noite. O Grêmio espera apenas a liberação do Toluca para anunciar Volpi como o seu novo camisa 1.

A procura por Tiago Volpi faz parte da nova forma do Grêmio buscar reforços. O Centro de Digital de Dados (CDD) e o novo treinador de goleiros do clube, Mateus Famer, foram os responsáveis pelas indicações e chegaram ao nome de Volpi. Segundo uma fonte, vários nomes foram analisados, e Volpi foi o melhor encontrado dentro da política atual do Tricolor. Além dessa análise, também contou para que o Grêmio optasse pelo jogador o fato de que não será necessário um investimento financeiro inicial.