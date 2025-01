Faltam apenas três nomes para chegarmos ao grupo definitivo do Grêmio em 2025

Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (22), pelo Gauchão. Rodrigo Fatturi / Grêmio, Divulgação

O Grêmio começou a temporada com muitas modificações, e, aos poucos, através dos fatos, entendemos qual é o planejamento do clube. Foram nove saídas e mais alguns nomes que parecem fora dos planos. Os substitutos estão definidos, e existem, até mesmo, reforços que já estavam no clube.

Rafael Cabral, Felipe Scheibig, Rodrigo Caio, Geromel, Fábio, Reinaldo, Du Queiroz, Soteldo e Diego Costa deixaram o Grêmio no final da temporada passada, e André Henrique, Mila e Nathan Pescador devem também buscar outros espaços em 2025. Doze jogadores é um número alto de baixas, que obrigou a diretoria a criar um planejamento muito diferente do que havia feito até aqui.

Até o momento, apenas dois nomes foram contratados. O lateral direito João Lucas chega para substituir Fábio, e Cuellar chega para compor uma velha carência do grupo do Grêmio. Além deles, jovens das categorias de base já aparecem como solução para algumas saídas. Viery, por exemplo, será incorporado para substituir Rodrigo Caio. O substituto de Diego Costa será Arezo, pouco utilizado por Renato e que encanta a atual comissão nestes primeiros movimentos. Outros nomes são citados e farão parte do grupo do técnico Gustavo Quinteros. Gabriel Mec, Tiaguinho, Kaick, Hiago e Jardiel surgem como favoritos para voltarem da Copa São Paulo direto para o grupo principal.

Por meio de uma soma simples, notamos que faltam três nomes para chegarmos ao grupo definitivo. A diretoria trabalha para anunciar um lateral esquerdo, um zagueiro e um extrema. A ideia é que esses nomes cheguem para ser titulares da equipe do Grêmio. Os fatos deixam claro uma nova conduta. Se for contratar, que se gaste mais com jogadores confirmados, abrindo espaço no grupo para jovens apostas oriundas das categorias de base.