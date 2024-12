Grêmio já sabe o que precisa para "voltar a ser Grêmio"

A campanha no Brasileirão indica forte necessidade de reformulação. Duda Fortes / Agencia RBS

As férias serão agitadas nos gabinetes do Grêmio. O clube já tem ideia do tamanho da reformulação que precisará fazer para lutar por grandes conquistas em 2025. Teremos muitas despedidas e novidades no elenco, e o diagnóstico indica forte necessidade de reformulação.

Pelas informações, os torcedores tricolores podem ficar tranquilos com relação à análise de quem está cuidando das coisas do clube. Na defesa, por exemplo, o Grêmio irá contratar em todas as posições. Goleiros, laterais (de ambos os lados) e, principalmente, zagueiros chegarão ao clube antes mesmo da reapresentação. No ataque, também teremos novidades.

As saídas devem acontecer em abundância e não somente relacionada com os nomes óbvios, como o ídolo Geromel e Fábio. O Grêmio precisará vender jogadores para organizar as finanças. A base não apresenta um nome confirmado e, por isso, é preciso estar atento a nomes como Pavon e Cristaldo, que têm boa avaliação do mercado.

Por tudo, mesmo sem saber quem estará no comando, o Grêmio já sabe a importância de trocar de rumo e buscar novos atletas. Isso é dado como certo com qualquer pessoa que se fale nos bastidores do clube.