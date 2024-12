Demitir Renato neste momento é salvá-lo

A hora, no entanto, não é de falar do técnico ou do trabalho. Isso todos conseguem ver e está escancarado. Chegou o momento de o Grêmio cuidar do ídolo, da história, da estátua. A exposição imposta a Renato nos últimos meses mostrou um homem com muitas fragilidades e isso não faz bem a ninguém. Entender as limitações e as dificuldades também é cuidar. E isso precisa ser tratado com muita rapidez. A fragilidade dos dirigentes e a personalidade de Renato deram um poder devastador ao treinador, que acabou afundando ao longo dos meses, o que fez muito mal a todas as partes.