Vem aí o primeiro Gre-Nal do ano. Vai ser no Beira-Rio, palco de tantas festas para o lado tricolor nos últimos anos, mas que, infelizmente, o último resultado preocupa. Foi 3 a 2 para o Colorado no final do ano passado, mas com ampla superioridade dos treinados de Coudet dentro de campo. Não somente isso, mas o time do Inter está jogando muito mais que o Grêmio. Renato sabe disso e deve preparar o melhor time possível para ir aos gramados do dia 25.