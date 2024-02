O Grêmio lidera o Campeonato Gaúcho com dois pontos a mais que o Inter, e está lutando para terminar a primeira fase na frente do time de Eduardo Coudet. As dificuldades encontradas nos jogos, no entanto, demonstram os tantos problemas do time. Além disso, na coletiva pós-vitória sobre o Avenida, Renato revelou outro contratempo enfrentado pelo Grêmio.