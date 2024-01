A notícia trazida por Marco Souza em GZH encerrou mais um capítulo da rotina de reforços do Grêmio. O camaronês Aboubakar confirmou que não tem interesse em atuar no Brasil, e rechaçou uma proposta importante do Tricolor. Além dele, o Grêmio já havia perdido o argentino Funes Mori, que preferiu ficar no México.