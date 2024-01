Futebol e política, muitas vezes, se confundem e as conquistas fora do campo de Grêmio e Internacional passam por este tipo de relacionamento. Historicamente, a dupla Gre-Nal lutou muito para que sempre se tivesse uma espécie de igualdade nas discussões com a política. Neste momento, no entanto, o Grêmio corre um risco de ficar muito atrás do Inter, e é preciso agir com rapidez e inteligência.