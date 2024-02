O Grêmio estreia neste sábado (20) no Campeonato Gaúcho com praticamente o mesmo time que terminou a temporada passada. A ausência de Suárez, no entanto, está trazendo aos gremistas uma ideia de enfraquecimento importante. A falta de um substituto realmente assusta o ambiente da torcida e gera um desconforto com relação à direção.