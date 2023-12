A informação é de que o Grêmio insiste na contratação do centroavante Rogélio Funes Mori, 32 anos, que pertence ao Monterrey-MEX. Nas últimas semanas, a diretoria já fez mais de uma investida e aumentou a proposta pelo jogador. Todos precisam saber, no entanto, que, se confirmado este reforço, ele precisará muito do trabalho do treinador.