O Grêmio anunciou, na manhã deste sábado (30), a renovação do técnico Renato Portaluppi para a próxima temporada. Nos últimos 15 anos, Renato esteve treinador, por algum período, em 12 deles. Isso indica que uma geração de gremistas tem no eterno camisa 7 a única referência como treinador do Tricolor.