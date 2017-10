A canção catalã – chamada de "nova cançó" ou "nova canção" – foi uma das músicas mais vitais da Europa e ocupou uma posição semelhante à fundação da música popular brasileira – a "MPB" de origem – no Brasil. Durante a ditadura de Francisco Franco, no tempo em que pensar independência era cobrado com morte e falar ou cantar em catalão era transgressão perigosa, a canção de Llach e Serrat, entre muitas outras, foi um farol de inventividade e de resistência. Bem assim como a nossa MPB.

A Lluís LLach coube o exílio, e Serrat teve sua primeira visibilidade na América Latina. Isso o levou a cantar em castelhano, o que Llach nunca perdoou – ele que só canta em catalão. Depois, a canção catalã envelheceu: as de Llach pela aspereza dos temas, as de Serrat pelo açucarado das melodias. Envelheceu tanto que Llach abandonou a música e se transformou em político e romancista.

O seu primeiro romance, Memórias de uns Olhos Pintados, é ótimo, uma memória ficcional de Barcelona nos tempos da breve república espanhola que antecedeu Franco. A história parte do filme Amarcord de Federico Fellini para desenhar aqueles tempos de revolta como se fossem um filme feito hoje. É como diz uma personagem logo na primeira página do livro: "Eu chorava no cinema, sabes? Ainda hoje, não posso rever Amarcord com os olhos pintados...".