Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Fé de filha
Opinião

Uma menina sábia de tanta dor

Antonela transforma a falta da mãe em cuidado e ensina que o amor continua quando já não pode abraçar

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Fabrício Carpinejar

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