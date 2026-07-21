Uma menina sábia de tanta dor

Durante a festa na Basílica, Antonela contou que reza pela mãe falecida há dois meses e mantém esse vínculo. TV Globo / Reprodução

A entrevista da menina Antonela, 8 anos, na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Recife (PE), na quinta-feira (16), concedida à repórter Bianka Carvalho, da TV Globo Nordeste, é de amolecer os discursos mais incrédulos, mais pessimistas, mais indiferentes. A jornalista oferece uma lição de empatia, jamais banalizando o sofrimento ou recorrendo ao sensacionalismo. Demonstra a elegância do afeto, da escuta e da reciprocidade. Contém-se numa cena de incomensurável arrebatamento.

Durante a festa da santa, Antonela confessa que reza pela sua mãe, que morreu há dois meses.

Ela não reza só por si, como é o costume. Coloca-se em segundo plano, sem nenhuma vaidade: roga vigília por quem já partiu, por quem ela não tem mais como cuidar ou abraçar.

Sua preocupação é com a saúde do ente querido, inclusive depois do falecimento. O adeus não termina, apenas muda a forma de contato.

Ora para que a pessoa fique bem, fique em paz. Transfere tudo o que não está ao seu alcance para Nossa Senhora. A mãe ganha uma mãe pela intercessão da filha que amarga a falta da mãe. É uma grandeza paradoxal, fundada na abnegação.

A criança parece absurdamente adulta, serena, porque a dor apressa a maturidade.

Aquele que perde mãe ou pai cedo deixa precocemente a infância e é capaz de confortar mais do que pedir colo, de entender mais do que cobrar a atenção, de responder com a pele antes de qualquer pergunta.

A pequena é uma gigante da emoção. Declara a saudade de peito aberto, corajosamente, mas não se limita a se lamentar. Cria uma conexão sincera e profunda com o pesar.

Disporia de inúmeros motivos para amaldiçoar um futuro longe da sua companhia predileta, para odiar o destino, para recalcar a catarse, para espalhar raiva e bílis ao seu redor, para cabular as aulas, para recusar novos apadrinhamentos no lar.

É impressionante o quanto internalizou o significado verdadeiro da perda, com uma percepção aguçada do legado. Mostra que o luto não é o vazio, mas o transbordamento; não é lacuna, mas uma maior frequência do nome. Pois o enlutado se mantém completamente impregnado de quem foi embora. Lembra todo dia, toda hora, não consegue mais esquecer.

Nota-se nela uma postura de conversar com a figura materna pelas preces, e converter a realidade irreversível em força de vontade. Ela se adapta para conservar o vínculo. Amplia o ponto de vista para permanecer sendo filha. Não abre mão de ter sido filha, e continuar filha. É filha para sempre. A ausência torna-se uma presença esforçada.

Sequer desmerece o apoio da família, e reconhece que também é difícil para os que estão próximos. Tanto que ela chama sua tia de mãe e explica: “eu tenho duas mães que me protegem”. Uma na tutela da terra e outra no céu.

Antonela nos acode com a certeza da sua fé. Ninguém pode destruir uma fé quando é amor: “minha mãe está me vendo em todos os lugares. Está me vendo na escola. Está me vendo aqui. Mesmo eu não vendo ela, ela me vê”.