Ser amiga do ex vira armadilha quando o afeto esconde a esperança de voltar

Leitora se separou, mas mesmo com o vínculo rompido continua disponível para o ex, oferecendo apoio, conversas e proximidade na esperança de ainda ser útil. O gesto, que parece generoso, esconde a dificuldade de aceitar o fim e o desejo secreto de reconquistar importância.

Entre a vontade de ajudar e a recusa em desistir do romance, ela escreveu ao Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

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No Desafio Sentimental GZH, leitora se separou, mas mesmo com o laço rompido, ela permanece querendo ajudar o seu ex. Permanece disponível, oferecendo apoio, conversando, querendo estar próxima.

E ela me pergunta, "é natural isso?" É natural, mas é necessário evitar, porque desse jeito você vai alimentar esperanças de uma reconciliação.

Por que alguém fica bonzinho depois de uma separação? Para tentar provar ao outro que ele cometeu um equívoco, um engano, uma ruptura. Você nem nota, mas lá no fundo você fica operando, trabalhando para recuperar importância.

Você acredita que pela soma de afeto, de preocupação, de valorização do outro, ele vai perceber o engano e voltar atrás. Porque em vez de cuidar de si mesmo, depois da ruína, de um projeto ou de um sonho, você ainda está agindo como se estivesse casada, procurando corresponder às expectativas do seu par, do seu antigo par.

Você não aceitou o fim do relacionamento e fica prolongando uma convivência que já não é mais natural, não é mais harmônica. Uma convivência postiça, forçada e até indesejada. Não há nenhum problema em ser amiga do ex. A dificuldade está em querer ser mais do que amiga, sabendo que você já foi mais do que amiga.

É quando o passado sempre vem assombrar com tentações. Você pode acreditar que ele ainda ama. O que eu já percebo é que você ainda o ama. Você não desistiu do romance. Você se separou para tentar lutar de outras formas, com outras armas, com intenções mais secretas, mais disfarçadas.

Você precisa analisar o que você sente. Vale a pena? Porque o amor, quando não é recíproco, infelizmente, não é amor. Por mais que você queira, nunca pode ter uma existência ao seu lado pela metade, uma existência contrariada.

E você mantém o elo, a proximidade para se sentir útil. Você não quer ser esquecida, você não quer ser apagada. Tentar provar o seu valor sempre será um gesto de desespero.

Quer compartilhar seu dilema? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução