Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio Sentimental
Opinião

Quem não foi amada desde o início não deve esperar um milagre

Após sair da casa da mãe para o matrimônio, leitora se vê presa a uma rotina sem troca, presença ou reconhecimento

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Fabrício Carpinejar

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