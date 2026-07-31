Quem não foi amada desde o início não deve esperar um milagre

Leitora vive um casamento de apenas um ano, mas já descobriu sinais de traição, tentou terapia, buscou ajuda divina e sente que a relação perdeu convivência, intimidade e afeto. Depois de sair da casa da mãe para o matrimônio, ela se vê destroçada diante de uma união que virou pesadelo diário.

Entre a tentativa de salvar o vínculo e a percepção dolorosa de que não há amor para resgatar, ela escreveu ao Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

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No Desafio Sentimental GZH, a leitora confessa que tentou de tudo no casamento. Um casamento recente, de um ano, mas ela já descobriu sinais de traição, já tentou terapia, já procurou ajuda divina e eles não se relacionam mais, não têm mais quarto, não têm mais sala, não têm mais convivência. E ela saiu da casa da mãe para esse matrimônio. E, realmente, está destroçada com um pesadelo que passou a suportar dia a dia.

Não tem como forçar o amor. É necessário ter essa coragem de perceber que o casamento não era para ser. Casou errado. Você talvez nem o ame, porque amor é contrapartida, é reciprocidade, é também receber. Não há como amar alguém sozinho. Amor é troca, é doação consensual. E a dificuldade não está nem na libido. A libido, a falta de libido, reforça a falta de conversa, a falta de presença, a falta de confidência, a falta de amizade, a falta de admiração.

Você se tornou uma esposa troféu, uma função. Alguém para dividir a casa, as despesas, os problemas, sem regozijo de um sentimento mútuo, compartilhado, de ter uma testemunha para viver melhor, para evoluir com as provações do destino.

Não tente mais nada, recue. Recuar, às vezes, é cuidar de si. Recuar não é covardia, é se dar conta de que você escolheu o parceiro errado, escolheu o ombro errado, escolheu o colo errado. E, quanto antes você conseguir realizar essa ruptura, menos desastrosa será a separação.

Não existe milagre quando não há amor. Você não tem nem onde se agarrar, não tem nem um passado de celebração, de arrebatamento, de encantamento, para tentar resgatar o que vocês já foram, porque vocês nunca foram juntos. Tudo o que você vem lutando parte de uma ilusão, de uma fantasia, de uma idealização. Não há realidade para se basear, não há experiência para buscar uma rota diferente. Você jamais foi amada por aquela pessoa.

E, se prosseguir nesta convivência precária, você vai se contentar cada vez mais com migalhas, com sobejos, com restos, e será um fantasma da versão que você já foi um dia. Ele nem está preocupado, porque ele não se interessa pela sua alegria, ele não vai se arrepender das suas omissões ou da sua indiferença, jamais vai se retratar das suas infidelidades. Ele não enxerga você desde o princípio. Não houve amor à primeira vista, porque você jamais foi vista, notada, valorizada.

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