A presença que escuta sem transformar a conversa em disputa também muda a temperatura de um lugar. Age Cymru / Unsplash

Quem é feliz, facilita. Facilita o dia, a conversa, o caminho, o convívio, a vida.

Nem tudo é disputa. Nem tudo é ter razão. Nem tudo é levar vantagem.

Aqueles que facilitam são mensageiros de boas vibrações. Transformam a energia de um lugar. Não precisam vencer discussões, provar ponto por ponto. Entendem que a convivência não é um tribunal.

Ainda que enfrentem contas, perdas, frustrações e despedidas, como qualquer um, não estacionam na amargura.

Não complicam o simples. Não demoram para responder. Agradecem. Pedem desculpas. Riem como forma de compreender.

A leveza é o combustível para ir longe.

Existem pessoas que chegam e todos ficam tensos. Existem pessoas que chegam e todos respiram.

Existem pessoas que carregam uma tempestade interna para a qual não há palavra que sirva de teto. Você se adapta e elas se apresentam insaciáveis. Nenhuma mudança as satisfaz. Não há o limite da gratidão ou do reconhecimento. Acham que é obrigação geral gravitar em torno de suas mágoas, suas reclamações, seus ressentimentos.

A felicidade, pelo contrário, produz generosidade. Produz espaço. Produz acolhimento. Não me refiro a quem nunca sofre. Não se é feliz o tempo inteiro. A alegria não é a ausência de adversidades, mas a capacidade de não converter copos d’água em maremotos, incômodos passageiros em irremovíveis obstáculos, aborrecimentos superficiais em fundas desavenças. A ansiedade ou a aflição prolongam um desconforto que tem hora para acabar.

Isso não significa que aceitem migalhas, que sejam passivas, que não expressem sua opinião, que não exponham sua personalidade ou que se mantenham em cima do muro. Apenas evitam conflitos desnecessários. Quando urge dizer não, dizem sem humilhar. Quando urge corrigir, corrigem sem diminuir o interlocutor.

São condutoras da esperança de que haverá um jeito, um conserto, uma maneira certa de falar, um momento adequado de intervir.

A comunicação é macia. Sua presença alivia o ambiente, impõe o carisma da confiança.

Perguntam quando percebem um estremecimento. Oferecem uma segunda chance de esclarecimento e paciência para não deixar os enganos prosperarem.

Preferem interpretar bem antes de julgar mal. Dão ao outro o benefício da dúvida. Sabem que uma frase torta não define a retidão do caráter.

Sempre partem do princípio de que podem ter escutado errado.

Não que se envaideçam como se fossem insubstituíveis, porém despertam o melhor de cada um, o melhor ao seu redor.

Essas lideranças do contentamento se destacam pelo despojamento, por uma humildade inclusiva, tratando os demais com respeito sem procurar privilégios. Não se condicionam ao sobrenome, à função ou à origem. A aparência sequer influencia sua postura. Agem de modo igual com os que exibem e os que não exibem posses.

Legam uma impressão rara: a de que o mundo é mais habitável depois de sua passagem.