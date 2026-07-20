Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Rio da Prata
Opinião

Por um breve instante, fui irmão de Messi

No choro do camisa 10 após a derrota, Dona Maria enxergou a dor de um filho que lutou até o fim

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS