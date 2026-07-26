Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Faz de conta
Opinião

O sagrado resto

A criatividade começava quando a serventia do objeto terminava — e o lixo de casa virava luxo de menino

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS