Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Briiip... Briiip...
Opinião

O primeiro celular, o princípio do vício

A liberdade de ser encontrado em qualquer lugar virou cobrança de estar sempre em todo lugar

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS