Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

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Opinião

Não devemos aceitar o Beira-Rio vazio

Quando o clube encolhe, a arquibancada precisa crescer para cobrar quem administra a demolição

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Fabrício Carpinejar

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