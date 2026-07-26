Não devemos aceitar o Beira-Rio vazio

A declaração de Victor Grunberg, vice-presidente, atesta que a direção não está nem aí para os torcedores. Ricardo Duarte / Internacional /Divulgação

O que fizeram com o nosso inter?

Endividado, chacoteado, menosprezado.

Diminuído, encolhido, sem poder de reação.

O inter sofre fobia para marcar gol, e facilita tudo para levar gol. Virou um time minúsculo. Não me diga para escrever seu nome em caixa alta, ele não merece. A partir de hoje, só grafarei “inter”. Até que ele volte a ser grande.

A torcida colorada não pode esperar por um milagre na última rodada. O inter será rebaixado muito antes. Não se trata de profecia, mas de um sentimento coletivo. Em 2025, não caímos por um detalhe. Agora vamos tombar pelo conjunto da obra.

Tem algo de errado no vestiário. Salários atrasados? Contrariedade com a escalação?

Não é uma fase de azar, mas desleixo e ausência de responsabilidade.

Atuamos com três zagueiros e não existe nenhum de verdade. Nossos defensores entregaram o resultado final para o Athletico Paranaense, na base de recuos primários.

As contratações demonstram a sucessão de equívocos.

Parece haver um complô contra Paulo Pezzolano. Parece que o grupo pretende derrubar o técnico. Parece que o elenco se esforça para desperdiçar chances que a categoria “dente de leite” aproveitaria sem hesitar.

O inter está se apresentando pior do que realmente é.

O treinador não encontra condições para permanecer. O plantel não bancou suas propostas. São nítidos os ruídos de comunicação, a desorientação, o estresse dos atletas em improvisar posições e funções que não as de sua origem.

Vem ocorrendo com frequência na Era Barcellos, desde 2020: um jovem comandante chega para aplicar um futebol moderno, de marcação alta e de intensa rotatividade, e não recebe adesão. Bate as canelas fragorosamente.

A fórmula do fracasso costuma ser a mesma. Ramírez, Medina e Ramón foram alguns dos visionários, com ideias prontas, que buscaram uma mudança vã de fora para dentro. Não se moldaram ao estilo de jogo possível do clube. Surgiram e desapareceram rapidamente: turistas que não entenderam o nosso funcionamento, a nossa identidade, a linguagem da garra e da emboscada.

Não adianta forçar uma ideologia postiça. O inter não é para amadores. Cabe respeitar a sua tradição, e não impor modelos que são incompatíveis com as peças.

A única exceção no período é Abel Braga, que é gente como a gente. Que ele desça da gestão para assumir a casamata.

Vale pedir desculpas a Pezzolano pelo tempo perdido aqui.

Falta-nos a ocupação do meio de campo típica de nossas vitórias. Nosso jogador mais habilidoso, Alan Patrick, acabou queimado por sua lentidão enquanto assistíamos a um turfe de pangarés no gramado.

A lista de nossos oponentes na parte de baixo da tabela está minguando cada vez mais. Só vão restar o inter e o Chapecoense abraçados no descenso.

Já acumulamos quatro derrotas consecutivas, é óbvio que sucumbiremos para os líderes Flamengo e Palmeiras. Talvez com goleadas retumbantes. Assim alcançaremos o recorde de seis derrotas enfileiradas no Brasileirão, superando 2016, justamente o ano do rebaixamento.

É uma semana decisiva. Se isso acontecer, será tarde para reabilitações, para procurar ajuda. Não cobriremos mais o nosso saldo negativo.

A declaração de Victor Grunberg, vice-presidente, atesta que a direção não está nem aí para os torcedores:

“Que o torcedor possa se fazer presente. Também, se não quiser se fazer presente, eu entendo”.

Calculam-se a nossa resignação preguiçosa, o nosso W.O. da bandeira para não atrapalhar o projeto de demolição em curso.

Não devemos aceitar o Beira-Rio vazio, precisamos lotá-lo para protestar com veemência. A direção não manda em nós. O inter é de quem?

Não suportamos sangue de barata, não nos conformamos com a queda anunciada. Nossa torcida é séria, não é mole. Não daremos folga. Não seremos omissos.