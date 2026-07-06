Não aguento mais a palavra hexa

Brasil foi eliminado pela Noruega ao perder por 2 a 1 com gols de Haaland. Jewel SAMAD / AFP

Brasil foi passivo. Brasil foi a passeio. Brasil foi preguiçoso. Brasil foi pachorrento.

Não teve combatividade, garra, intensidade.

Não se mostrou objetivo com a profusão de chances. Desperdiçou o que o destino ofereceu.

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Completamos mais um ciclo sem Copa do Mundo. Serão 28 anos, a maior abstinência de nossa história. Não aguento mais ouvir a palavra hexa.

É a pior campanha desde 1990, e tecnicamente muito similar ao time mediano de Sebastião Lazaroni, que caiu diante da Argentina de Maradona naquela vez.

Tornou-se a aposentadoria melancólica de Neymar, deixando um gol de honra nos acréscimos, que mais pareceu de comiseração. Ele se reduziu a um coadjuvante em quatro edições do torneio. Encarna uma geração consumida pelas sombras.

Erramos um pênalti como na desclassificação de 1986. Erramos tudo como nas últimas duas décadas.

Quem nasceu depois de julho de 2002 nunca viu o Brasil levantar a taça. Não sabe como é isso. Desaprendemos a ganhar.

A Noruega nem precisou de muito esforço para vencer por 2 a 1 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na tarde de domingo (5). A Seleção Brasileira terminou com 34% de posse de bola, seu menor índice de todos os tempos (medição desde 1966).

O plantel desacreditado antes da Copa superou as expectativas mais pessimistas. O italiano Carlo Ancelotti, com a bagagem de cinco Ligas dos Campeões, perdeu a mão. Apressou o epitáfio com substituições ofensivas. Bastava Endrick; não precisava de Danilo e Neymar no ápice do confronto.

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Tampouco quebramos o tabu de jamais ter superado o oponente da Escandinávia. Somos fregueses. Em cinco jogos disputados entre as equipes, são três derrotas, duas em Copas do Mundo.

O fiorde nos apequenou. Enfrentamos gigantes: Nyland, goleiro, em grande atuação; Ajer e Heggem, zagueiros; Berge, volante; Sorloth e Haaland, atacantes, todos com mais de 1,90m, dominando o céu e a terra.

Haaland assumiu a artilharia da competição, com sete gols. Quando tocou na bola, fez. Não existe um matador tão sangue-frio quanto ele. São 62 gols pela Noruega em 54 partidas, o que é inacreditável.

Ele cabeceou como se fosse fácil. Arrematou de fora da área como se fosse simples. Alisson se esticou ao máximo enquanto Haaland realizava o seu básico.

Não havia nenhuma expressão de cansaço, nenhum suor escorrendo de seu rosto, nenhum esgar de explosão.

Era um semideus de rabo de cavalo no meio de meros mortais, um Thor com o martelo da testa e do chute.

Ele se vingou dos memes do filme As Branquelas, nos quais se curvava a Vinícius Júnior. No final, Vini é que desapareceu na decisão, com a sua gula vazia, com a sua tentativa desesperada e atrapalhada de resolver sozinho.

Logo após o triunfo, Erling Haaland postou uma foto no vestiário em seu perfil oficial, encerrando a paródia nas redes sociais: "Ora, ora, ora…".

A remada agora será feita para as quartas de final, ecoando em intermináveis coreografias nas arquibancadas.

Os noruegueses mereceram. Exemplificaram em campo as cores da bandeira: o vermelho pelo sangue derramado; o branco pela postura gélida como a neve; e o azul por buscar, mais do que nós, a imensidão dos mares.

Existe uma lenda da tradição nórdica, a Saga dos Volsungos, preservada na Islândia medieval e oriunda do imaginário dos antigos povos escandinavos da Era Viking, em que o herói Sigurd mata o dragão Fafnir. Ao provar acidentalmente o sangue do dragão, passa a compreender a linguagem dos pássaros. O triunfo o transforma. O vencedor leva consigo parte da força e do destino do vencido.

Que a Noruega absorva no DNA a esperança do torcedor brasileiro, e siga encantando como uma improvável campeã.