Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

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Opinião

Gre-Nal na Série B

Inter e Grêmio somam 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento após mais da metade do Brasileirão

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Fabrício Carpinejar

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