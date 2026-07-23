Na pausa de cinquenta dias pela Copa do Mundo, a dupla gaúcha permaneceu com seu retrospecto inoperante. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Se continuar desse jeito, testemunharemos inédito, lamentável e assustador Gre-Nal na Série B. O Arerê será neutralizado. Morreremos engasgados com o cuspe na flauta.

Já passamos da metade do Brasileirão. Inter e Grêmio não demonstram força para se distanciar do perigo de queda. Ambos estão com os mesmos 21 pontos, a um do descenso, endividados, sem um esquema de jogo definido, com técnicos que, nas coletivas, tentam encontrar estranhamente virtudes nos reveses — vivem em realidade paralela, jurando que foram superiores e perderam por um detalhe (uma montanha de detalhes, aliás).

Na pausa de cinquenta dias pela Copa do Mundo, a dupla gaúcha permaneceu com seu retrospecto inoperante. Quanto mais treina, pior joga. As escalações mudam surpreendendo até o grupo, que jamais se mostra entrosado.

O Colorado não chegou só ao fundo do poço, mas, estando lá, cava para torná-lo ainda mais fundo. Quando eu vi meu filho vibrar com um gol sobre o Cruzeiro para reduzir o estrago no saldo, não para obter um empate ou uma vitória, entendi a projeção de nossa miséria. Comemoramos um golzinho na derrota para diminuir o prejuízo nos critérios de desempate com os oponentes diretos da 16ª à 18ª posição.

Há tempos não torço, apenas rezo.

Sofremos gols com facilidade, e apresentamos uma enorme dificuldade de converter as oportunidades criadas. É porteira aberta atrás, basculante na frente.

A maldição do ataque vai migrando de um atacante a outro: de Enner para Borré, de Borré para Alerrandro, com desperdícios inconcebíveis.

O Inter é um dos mandantes do Brasileiro mais desacreditados, com um dos mais baixos desempenhos em casa. Aluga o Beira-Rio para a festa dos rivais. Possui o estádio mais lindo do país, e o futebol mais feio.

Acumula três derrotas consecutivas. Sua melhor chance de pontuar era justamente com Cruzeiro, a expectativa é que agora amargue tombos com os três primeiros lugares do campeonato: Athletico Paranaense, Flamengo, Palmeiras. Assim alcançará a marca de seis confrontos negativos em sequência. Vamos superar 2016, o ano do rebaixamento, que contabiliza cinco.

Sequer o apoio da torcida vem sendo um diferencial. Ela não confia na direção e tende a desaparecer cada vez mais com a coleção de fracassos. Na retomada, houve o público mais minguado do clube em 2026, com 12.266 pessoas. Bateremos o recorde progressivamente. Não é o frio, não é a chuva, mas a ruindade.

Não existe como o zagueiro Victor Gabriel se fardar, por exemplo. Com menos de 15 minutos em ação, conseguiu a proeza de tirar da temporada o cruzeirense Gabriel Pec, num lance gratuito (pasmem!), no campo do adversário, sem nenhuma necessidade de proteger a defesa.

Quem entra ou sai é responsabilidade de Paulo Pezzolano. É previsível o medo da eliminação na Copa do Brasil contra o Corinthians, do ingresso no Z4 e de sermos rebaixados muito antes da rodada final. Ele talvez não conte com cabeça nem com coração para enfrentar a situação no momento. Isso deve ser levado em consideração. Respeito profundamente suas dores pessoais, e manifesto meus pêsames pela mãe. Não é humano trabalhar sob a pressão do luto.