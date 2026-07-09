Faça o quiz e descubra se você já virou dinossauro

Eu recebi um questionário do meu amigo José Klein, no WhatsApp, e criei uma adaptação literária, ampliando o repertório.
Você pode determinar a sua idade pelo zoológico da memória. Quanto mais bichos e feras habitarem as suas lembranças, mais velho você é.
Não percebemos a enormidade de expressões populares que carregam animais. Do arco da Velha à Arca de Noé.
Complete:
1. Não conte que ganhou um dinheirinho a mais: não alerte os ________.
2. O inverno promete temperaturas abaixo de zero, com um frio de renguear o ________.
3. Não interfiro nas discussões dos chefes. Guaipeca não se mete em briga de ________ grande.
4. Os motoristas começaram a se provocar na sinaleira, até que um deles ameaçou descer do carro. Preteou o olho da ________.
5. Ele achava que o concurso seria barbada, não revisou a prova e deu com os ________ n’água.
6. Eu me espantei com a notícia: ________ me mordam.
7. Não esperava que ela soltasse a ________ na festa da firma e bebesse que nem um ________.
8. Resolvi os problemas com apenas um telefonema: matei dois ________ com uma cajadada só.
9. O que passou, passou. Não adianta se lamentar, chorar a morte da ________.
10. No Gre-Nal, a ________ vai fumar.
11. Minha mãe dançou Macarena no elevador. Paguei ________ ao seu lado.
12. Meu colega implicava com quem chegava na sala. Acordou com a ________.
13. Depois de uma série de derrotas, quando a _________ torce o rabo, sempre é o técnico que paga o ________.
14. Não acredito no arrependimento dos envolvidos no caso do Banco Master, são lágrimas de ________.
15. A loja recém-inaugurada não tinha nenhum freguês, estava entregue às ________.
16. É incrível como se lembra de tudo, tem memória de ________.
17. Nunca deixe de defender seus interesses em qualquer aproximação: puxe a brasa para a sua ________.
18. Foi enganado pela pressa: comprou ________ por lebre.
19. A íris da Mona Lisa é misteriosamente indefinida: parece cor de ________ quando foge.
20. Eu jurava que a Seleção Brasileira iria mais longe na Copa, mas, diante da Noruega, ela caiu do ________.
21. A estreia do filme no cinema foi um fiasco, com alguns ________ pingados.
22. Suspensórios e gravatas-borboleta são do tempo do __________.
23. Não tente pela enésima vez. Tire o ________ da chuva.
24. Cada um dá um pouco na arrecadação. Que tal fazer uma ________ online?
25. Ele se enfureceu com a piada: soltou os ________.
26. A casa para alugar se encontrava num estado lastimável, largada às ________.
27. Mostrou-se desconfiado no rumo da prosa, com ________ atrás da orelha.
28. Não se afobe! Tenha calma. Não coloque a carroça na frente dos ________.
29. Não me amole! Saia de perto. Vá pentear ________.
30. É segredo, não espalhe para ninguém: boca de ________.
31. Não pegou o guarda-chuva na hora de ir ao trabalho. Acabou molhado como um ________.
32. Por que você aguenta ser tão humilhado em público? Pare de engolir ________.
33. Já nasci sofrendo bullying na maternidade, era chamado de ________ chupando manga.
34. Aquele que julga demais os outros costuma ser um ________ em pele de cordeiro.
35. Não fique feito _______ em carniça, imaginando o pior.
36. Não mudarei de opinião, nem que a ________ tussa.
Se você conseguiu preencher todas as lacunas, como eu, parabéns pela longevidade. É um dinossauro. Há uma selva na linguagem, e você é da época em que se assistia ao seriado Tarzan, com Ron Ely, no televisor preto e branco.
Confira se acertou as respostas
1. Gansos • 2. Cusco • 3. Cachorro • 4. Gateada • 5. Burros • 6. Macacos • 7. Franga / Gambá • 8. Coelhos • 9. Bezerra • 10. Cobra • 11. Mico • 12. Macaca • 13. Porca / Pato • 14. Crocodilo • 15. Moscas • 16. Elefante • 17. Sardinha • 18. Gato • 19. Burro • 20. Cavalo • 21. Gatos • 22. Onça • 23. Cavalinho • 24. Vaquinha • 25. Cachorros • 26. Traças • 27. Pulga • 28. Bois • 29. Macacos • 30. Siri • 31. Pinto • 32. Sapos • 33. Cão • 34. Lobo • 35. Urubu • 36. Vaca