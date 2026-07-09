Faça o quiz e descubra se você já virou dinossauro

As expressões antigas formam uma espécie de zoológico afetivo da linguagem. Cup of Couple / Pexels

Eu recebi um questionário do meu amigo José Klein, no WhatsApp, e criei uma adaptação literária, ampliando o repertório.

Você pode determinar a sua idade pelo zoológico da memória. Quanto mais bichos e feras habitarem as suas lembranças, mais velho você é.

Não percebemos a enormidade de expressões populares que carregam animais. Do arco da Velha à Arca de Noé.

Complete:

1. Não conte que ganhou um dinheirinho a mais: não alerte os ________.

2. O inverno promete temperaturas abaixo de zero, com um frio de renguear o ________.

3. Não interfiro nas discussões dos chefes. Guaipeca não se mete em briga de ________ grande.

4. Os motoristas começaram a se provocar na sinaleira, até que um deles ameaçou descer do carro. Preteou o olho da ________.

5. Ele achava que o concurso seria barbada, não revisou a prova e deu com os ________ n’água.

6. Eu me espantei com a notícia: ________ me mordam.

7. Não esperava que ela soltasse a ________ na festa da firma e bebesse que nem um ________.

8. Resolvi os problemas com apenas um telefonema: matei dois ________ com uma cajadada só.

9. O que passou, passou. Não adianta se lamentar, chorar a morte da ________.

10. No Gre-Nal, a ________ vai fumar.

11. Minha mãe dançou Macarena no elevador. Paguei ________ ao seu lado.

12. Meu colega implicava com quem chegava na sala. Acordou com a ________.

13. Depois de uma série de derrotas, quando a _________ torce o rabo, sempre é o técnico que paga o ________.

14. Não acredito no arrependimento dos envolvidos no caso do Banco Master, são lágrimas de ________.

15. A loja recém-inaugurada não tinha nenhum freguês, estava entregue às ________.

16. É incrível como se lembra de tudo, tem memória de ________.

17. Nunca deixe de defender seus interesses em qualquer aproximação: puxe a brasa para a sua ________.

18. Foi enganado pela pressa: comprou ________ por lebre.

19. A íris da Mona Lisa é misteriosamente indefinida: parece cor de ________ quando foge.

20. Eu jurava que a Seleção Brasileira iria mais longe na Copa, mas, diante da Noruega, ela caiu do ________.

21. A estreia do filme no cinema foi um fiasco, com alguns ________ pingados.

22. Suspensórios e gravatas-borboleta são do tempo do __________.

23. Não tente pela enésima vez. Tire o ________ da chuva.

24. Cada um dá um pouco na arrecadação. Que tal fazer uma ________ online?

25. Ele se enfureceu com a piada: soltou os ________.

26. A casa para alugar se encontrava num estado lastimável, largada às ________.

27. Mostrou-se desconfiado no rumo da prosa, com ________ atrás da orelha.

28. Não se afobe! Tenha calma. Não coloque a carroça na frente dos ________.

29. Não me amole! Saia de perto. Vá pentear ________.

30. É segredo, não espalhe para ninguém: boca de ________.

31. Não pegou o guarda-chuva na hora de ir ao trabalho. Acabou molhado como um ________.

32. Por que você aguenta ser tão humilhado em público? Pare de engolir ________.

33. Já nasci sofrendo bullying na maternidade, era chamado de ________ chupando manga.

34. Aquele que julga demais os outros costuma ser um ________ em pele de cordeiro.

35. Não fique feito _______ em carniça, imaginando o pior.

36. Não mudarei de opinião, nem que a ________ tussa.

Se você conseguiu preencher todas as lacunas, como eu, parabéns pela longevidade. É um dinossauro. Há uma selva na linguagem, e você é da época em que se assistia ao seriado Tarzan, com Ron Ely, no televisor preto e branco.

Confira se acertou as respostas 1. Gansos • 2. Cusco • 3. Cachorro • 4. Gateada • 5. Burros • 6. Macacos • 7. Franga / Gambá • 8. Coelhos • 9. Bezerra • 10. Cobra • 11. Mico • 12. Macaca • 13. Porca / Pato • 14. Crocodilo • 15. Moscas • 16. Elefante • 17. Sardinha • 18. Gato • 19. Burro • 20. Cavalo • 21. Gatos • 22. Onça • 23. Cavalinho • 24. Vaquinha • 25. Cachorros • 26. Traças • 27. Pulga • 28. Bois • 29. Macacos • 30. Siri • 31. Pinto • 32. Sapos • 33. Cão • 34. Lobo • 35. Urubu • 36. Vaca