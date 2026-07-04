Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Cada vez menor
Opinião

Dos joelhos até os calcanhares: a meia virou roupa íntima

O tamanho e a função das meias mudaram ao longo das décadas, acompanhando transformações culturais, sociais e de consumo

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Fabrício Carpinejar

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