Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Infância indefesa
Opinião

Barbárie com Oliver

Quando a violência se esconde atrás da disciplina, uma criança fica sem chance de pedir socorro

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Fabrício Carpinejar

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