Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

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Opinião

As profecias vão até certo ponto

A bola desmente gurus, mas raramente entrega a taça para fora da aristocracia

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Fabrício Carpinejar

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