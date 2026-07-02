As profecias vão até certo ponto

O goleiro paraguaio, Orlando Gill, foi decisivo para a classificação do país sobre a seleção alemã. MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alemanha caiu, mas não chega a ser zebra com todas as listras, pois não passa das fases iniciais nos três últimos mundiais. Vive a maldição e a zica dos brasileiros. Depois de ter aplicado o 7 a 1, nunca mais alcançou o sucesso. Não devia cutucar o nosso brio.

Os Países Baixos caíram, mas tampouco chegam a causar estupor. Marrocos era um páreo duro.

As profecias racionais estão sendo malogradas pelo mercúrio retrógrado.

Famoso por acertar os campeões das edições de 2014 (Alemanha), 2018 (França) e 2022 (Argentina) da Copa do Mundo, o economista alemão Joachim Klement, conhecido como “Guru das Copas”, falhou ao pressagiar derrota do Brasil para o Japão na segunda-feira (29) — o time de Carlo Ancelotti avançou às oitavas ao bater os japoneses por 2 a 1, de virada.

Nem os números são confiáveis.

Klement criou um modelo estatístico em 2014 que combina fatores como ranking da FIFA, indicadores econômicos e tamanho da população.

O estrategista do Panmure Liberum — um dos maiores bancos de investimento do Reino Unido —, formado em Matemática e Física no renomado Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich), na Suíça, viu sua carreira de Mãe Dinah ser interrompida. Virou meme e deboche. Sequer Neymar se segurou após o triunfo canarinho:

“Tente numa próxima Copa!”.

O que parece sobrevoar acima das superstições é a França, que vem se revelando uma máquina destruidora. Fazia tempo que não se via um elenco europeu tão letal. Talvez somente similar à Laranja Mecânica de Cruyff em 1974 e 1978, com seu futebol orgânico e total, com todos marcando, defendendo e atacando simultaneamente — só que a Holanda não saiu vitoriosa.

A perfeição não garante o título. Um dia não inspirado num mata-mata é suficiente para o adeus à competição. Amargamos a tempestade em 1982 e 2006.

A França, na verdade, é a única favorita. Muito superior à Espanha e Argentina. A esquadra ofensiva composta por Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé reencena os Três Mosqueteiros: espadachins que assombram os adversários com infiltrações, bicicletas, voleios, arrancadas vorazes e dribles desconcertantes. O resto do plantel é D'Artagnan.

Mbappé, aos 27 anos — artilheiro que assinalou 18 gols na história do certame, seis deles em 2026, ao lado de Messi —, mostra-se imparável. Exibe uma média de 1,5 gol por jogo.

Sua atuação é outra quando canta La Marseillaise, bem diferente do desempenho no Real Madrid. Assume poderes sobrenaturais.

“O estandarte sangrento se eleva,

O estandarte sangrento se eleva.

Ouvis nos campos

Rugirem esses ferozes soldados?”

O exército francês voltará a marchar neste sábado, 4 de julho de 2026, para enfrentar a Seleção Paraguaia pelas oitavas de final no Estádio de Filadélfia.

Embora Paraguai seja responsável pela eliminação da Alemanha de Joachim Klement, é quase impossível sobreviver e garantir a longevidade desse cruzamento. Enciso, Maurício e Gustavo Gómez não dependem de uma bola, mas de várias bolas. Não basta retranca. Não basta jogar no contra-ataque. É um W.O. antecipado, moral.

Eu torço para os paraguaios. São listrados como uma fidedigna zebra.

Sei que contarei com poucas chances. Ninguém se arrisca a apostar dinheiro no bolão contra a supremacia do Império de Bonaparte.

Copa tem seus imprevistos, seus acidentes de percurso, seus detalhes sinistros, porém isso significaria uma catástrofe.

A tradição prevalece. É um torneio conservador. Há espaço para milagres, mas esparsos, não consecutivos.

Afinal, das 48 nações participantes, apenas sete levantaram a taça: Brasil, Alemanha, Argentina, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha.