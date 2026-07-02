As profecias vão até certo ponto

Alemanha caiu, mas não chega a ser zebra com todas as listras, pois não passa das fases iniciais nos três últimos mundiais. Vive a maldição e a zica dos brasileiros. Depois de ter aplicado o 7 a 1, nunca mais alcançou o sucesso. Não devia cutucar o nosso brio.
Os Países Baixos caíram, mas tampouco chegam a causar estupor. Marrocos era um páreo duro.
As profecias racionais estão sendo malogradas pelo mercúrio retrógrado.
Famoso por acertar os campeões das edições de 2014 (Alemanha), 2018 (França) e 2022 (Argentina) da Copa do Mundo, o economista alemão Joachim Klement, conhecido como “Guru das Copas”, falhou ao pressagiar derrota do Brasil para o Japão na segunda-feira (29) — o time de Carlo Ancelotti avançou às oitavas ao bater os japoneses por 2 a 1, de virada.
Nem os números são confiáveis.
Klement criou um modelo estatístico em 2014 que combina fatores como ranking da FIFA, indicadores econômicos e tamanho da população.
O estrategista do Panmure Liberum — um dos maiores bancos de investimento do Reino Unido —, formado em Matemática e Física no renomado Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich), na Suíça, viu sua carreira de Mãe Dinah ser interrompida. Virou meme e deboche. Sequer Neymar se segurou após o triunfo canarinho:
“Tente numa próxima Copa!”.
O que parece sobrevoar acima das superstições é a França, que vem se revelando uma máquina destruidora. Fazia tempo que não se via um elenco europeu tão letal. Talvez somente similar à Laranja Mecânica de Cruyff em 1974 e 1978, com seu futebol orgânico e total, com todos marcando, defendendo e atacando simultaneamente — só que a Holanda não saiu vitoriosa.
A perfeição não garante o título. Um dia não inspirado num mata-mata é suficiente para o adeus à competição. Amargamos a tempestade em 1982 e 2006.
A França, na verdade, é a única favorita. Muito superior à Espanha e Argentina. A esquadra ofensiva composta por Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé reencena os Três Mosqueteiros: espadachins que assombram os adversários com infiltrações, bicicletas, voleios, arrancadas vorazes e dribles desconcertantes. O resto do plantel é D'Artagnan.
Mbappé, aos 27 anos — artilheiro que assinalou 18 gols na história do certame, seis deles em 2026, ao lado de Messi —, mostra-se imparável. Exibe uma média de 1,5 gol por jogo.
Sua atuação é outra quando canta La Marseillaise, bem diferente do desempenho no Real Madrid. Assume poderes sobrenaturais.
“O estandarte sangrento se eleva,
O estandarte sangrento se eleva.
Ouvis nos campos
Rugirem esses ferozes soldados?”
O exército francês voltará a marchar neste sábado, 4 de julho de 2026, para enfrentar a Seleção Paraguaia pelas oitavas de final no Estádio de Filadélfia.
Embora Paraguai seja responsável pela eliminação da Alemanha de Joachim Klement, é quase impossível sobreviver e garantir a longevidade desse cruzamento. Enciso, Maurício e Gustavo Gómez não dependem de uma bola, mas de várias bolas. Não basta retranca. Não basta jogar no contra-ataque. É um W.O. antecipado, moral.
Eu torço para os paraguaios. São listrados como uma fidedigna zebra.
Sei que contarei com poucas chances. Ninguém se arrisca a apostar dinheiro no bolão contra a supremacia do Império de Bonaparte.
Copa tem seus imprevistos, seus acidentes de percurso, seus detalhes sinistros, porém isso significaria uma catástrofe.
A tradição prevalece. É um torneio conservador. Há espaço para milagres, mas esparsos, não consecutivos.
Afinal, das 48 nações participantes, apenas sete levantaram a taça: Brasil, Alemanha, Argentina, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha.
São sempre as mesmas. O peso da camisa ofusca urucubaca.