Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Ressaca moral
Opinião

Acreditando ou não, dói igual

A eliminação brasileira devolve ao adulto a dor infantil de acreditar quando já prometia não esperar nada

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Fabrício Carpinejar

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