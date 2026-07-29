A chuva deixa nossa alma parada

Mais de mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas e 70 mil seguem sem luz em cidades do Rio Grande do Sul. Mateus Bruxel / Grupo RBS

Seis rios estão acima da cota de inundação em, ao menos, 11 municípios gaúchos. Setenta mil habitantes estão sem luz. Granizo avança sobre a Serra e há perigo de deslizamentos. A passagem de um tornado foi registrada em Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro. Em Osório, centenas de residências acabaram destelhadas. Já são mais de mil pessoas desabrigadas ou desalojadas.

O Rio Grande do Sul segue sob alerta vermelho, com risco de borrascas severas, rajadas de vento a mais de 100 km/h e volume de chuva de até 100 mm por dia. Podemos acumular 200 mm em apenas sete dias — marca superior à média histórica de julho, que varia entre 130 mm e 190 mm.

Quando enfrentamos semanas consecutivas de tempestade — somamos dez dias com o cinza como regra do céu —, temos que nos preparar para a depressão e a ansiedade. É como mergulhar na sombra, monitorando o ímpeto das águas e dos ventos.

Entramos no modo de segurança, na concha psicológica do retiro forçado, da vigília constante. Quanto empenhamos de nossa saúde emocional para resistir a esses recalcitrantes revezes?

Gastamos toda a esperança, a motivação, os conselhos para animar os mais próximos. Não sobra nada para nos defendermos do silêncio.

Voltamos para a caverna, para a gruta da reza, para o bunker das nossas convicções.

No nosso imaginário, desde o maior desastre ambiental da história gaúcha em maio de 2024 — que afetou mais de 90% do estado e deixou um rastro de destruição sem precedentes —, estamos em guerra ininterrupta com a natureza. Cada um se recolhe aos seus abrigos antiaéreos. A alegria, o final de semana, as piadas, as implicâncias, os romances desaparecem. Não se fala de um assunto diferente. Somos monotemáticos no período das cheias. Não conseguimos conversar sobre futebol, novelas, férias ou restaurantes. Convergimos para a pergunta: o que vai ocorrer?

Enquanto o país vive, o estado sobrevive.

Quem jamais experimentou a reincidência das enchentes não entenderá o nosso medo. A frequência dos fenômenos climáticos, que não cansam de se repetir sobre as mesmas regiões, aproveita-se de um solo que já se encontra completamente fragilizado, saturado, fatigado, sem intervalos para escoar, gerando enxurradas, alagamentos e a elevação rápida dos rios.

O esgotamento abala o nosso equilíbrio mental, numa exaustão de permanecer sob aviso por tantos dias. O corpo não relaxa. A qualquer barulho mais forte, despertamos. Dormimos de prontidão.

O gatilho do trauma está em corrermos para o WhatsApp, em nos apressarmos para atualizar as notícias. A meteorologia virou nossa agenda. Não se trata mais de uma previsão do tempo, e sim de alimentar um estado de espírito que se mantém preocupado.

Por mais que você não seja atingido, não seja obrigado a abandonar o seu lar, não perca o seu patrimônio de repente, haverá um parente em algum lugar ameaçado. Nossa estrutura familiar é espalhada pelos rincões. Ninguém é espectador. Haverá uma tia, uma prima, um avô, um amigo numa zona vulnerável. Nunca é somente um problema dos outros.

No meu caso, fico de olho em Guaporé, Muçum, Encantado, Estrela e Lajeado, onde mora grande parte do tronco materno. Realizo uma ronda para descobrir se todo mundo está bem, se alguém está precisando de ajuda.