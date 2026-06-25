Vini Jr. devolve à Seleção o mistério da camisa 7

Na atual Copa, Vinícius Júnior marcou gols em todos os jogos da Seleção e resgata o protagonismo da camisa sete. CHANDAN KHANNA / AFP

Na numerologia, o sete representa o auge da espiritualidade e o encerramento de um ciclo. Pitágoras o considerava sagrado, o portal entre o conhecido e o desconhecido. Quem o carrega transpõe limites e fronteiras.

Na Bíblia, simboliza a conclusão (Deus descansou no sétimo dia) e a perfeição divina. Santo Agostinho argumentava que ele significa a totalidade do tempo criado, sendo a soma do três (a Santíssima Trindade) com o quatro (os elementos do mundo terreno).

Na psicanálise, Carl Jung o classifica como a união do ternário (espírito/mente) e do quaternário (matéria/corpo), o que culmina na individuação espiritual.

Na filosofia, o autor romano Cícero, em seu clássico texto O Sonho de Cipião, afirma que ele é o nó de todas as coisas.

A camisa sete da Seleção Brasileira é a nossa sombra luminosa, a harmonia das esferas.

No momento em que nada dá certo, é ela que resolve.

É como se, em meio à escassez de forças e de perspectivas, recebêssemos a visita do sobrenatural e do transcendente. É uma surpresa que modifica o curso dos acontecimentos.

De tanto reverenciar o dez, buscar um maestro ou um regente, esquecemos a imponência de um solista na extremidade do campo.

Simplesmente não nos lembramos da nossa mística.

Quando Pelé se machucou na Copa de 1962 e se ausentou logo no segundo embate, foi Garrincha quem decidiu. Destruiu a Inglaterra com dois gols e uma assistência para Vavá (3 a 1). Fez mais dois gols na semifinal contra o Chile, numa atuação tão soberba que o jornal chileno El Mercurio perguntou na manchete: “De que planeta veio Garrincha?”. Ainda jogou a final contra a Tchecoslováquia no sacrifício, com 38 graus de febre, chamando a marcação para si e liberando a passagem para Amarildo, Zito e Vavá consumarem a virada (3 a 1).

Mané colecionou 62 dribles ao longo da competição (média superior a dez por partida), um recorde absoluto numa única edição do Mundial.

Enquanto esperamos a recuperação de Neymar, ou reivindicamos a entrada do meteoro Endrick, é Vinícius Júnior quem resgata o poder do número e vem crescendo às margens da unanimidade, na periferia dos recordistas (Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo).

Ele é o fiel da balança, a diferença. Pela primeira vez, mostra-se à vontade na Seleção tanto quanto no Real Madrid. Introjetou o Santiago Bernabéu em solo americano. Talvez a evolução seja obra do seu ex-técnico Carlo Ancelotti, hoje no comando canarinho.

Ora protagonizando pela ponta esquerda, ora flutuando por dentro, ele ataca as costas da marcação em profundidade. Cisca e guarda. Pressiona e finaliza. Tornou-se um guia, um referencial para a tabela e a infiltração.

Joga bonito, elegante, confiante.

Como outro sete antológico, Jairzinho, na Copa de 1970, Vinícius Júnior já assinalou gol em todos os jogos de 2026: um sobre o Marrocos, um sobre o Haiti e dois sobre a Escócia. Estaria na liderança da artilharia se seu terceiro gol não tivesse sido equivocadamente anulado pelo árbitro mexicano César Ramos, pois não cometeu falta ao roubar a bola do defensor escocês Jack Hendry.

Até Zagallo, apaixonado e supersticioso pelo treze, fardou-se com o sete e se sagrou campeão em 1958.

Dependemos desse algarismo como nunca antes. Ninguém tem muita esperança de um título. Só Vini Júnior parece ter.

Investido das armas de São Jorge (santo associado ao sete), cavalga numa realidade paralela, lutando contra o nosso ceticismo.

Poderá ser como o sete Bebeto que, em 1994, embalou o nosso êxtase como um bebê recém-nascido e interrompeu o jejum de taça de 24 anos, a mesma abstinência de agora.