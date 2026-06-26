Uma espiada no Nordeste

Quando percebemos que poderia ser pior, começamos a amar aquilo que tanto reclamávamos. Alex dos Santos / Pexels / Divulgação

Travei um diálogo muito engraçado com a esposa checando como será o tempo nos principais pontos turísticos nos próximos dias. Partimos da seguinte premissa: e se resolvêssemos fugir do frio e escolher um refúgio paradisíaco para nos aquecer?

Conferimos Salvador, Trancoso, João Pessoa, Jericoacoara, Maceió e São Miguel dos Milagres: chuva a semana inteira.

Conferimos São Luís, talvez para uma passada pelos Lençóis Maranhenses: chuva a semana inteira. Conferimos Recife e seus arredores, como Porto de Galinhas: chuva a semana inteira.

Parecia um complô, um vírus, um bug do sistema meteorológico. Só vendaval. Só ilhas. Só naufrágio. Nenhuma perspectiva de praia, de sunga, de biquíni, de chinelo, de regata, de calção, de saia, de pouca roupa, de água de coco, de mergulho no mar.

Seria possível? Entrei várias vezes no aplicativo e o atualizei, apaguei e religuei o celular. Já estava querendo mandar um WhatsApp a Cléo Kuhn para pedir orientações além de nossas fronteiras. Cléo vem traduzindo as correntes no céu pampiano há mais de 40 anos para milhões de ouvintes da Rádio Gaúcha, e se tornou nosso pajé midiático.

Foi então que deixamos de abominar a ideia do inverno.

É curioso como a comparação alimenta o contentamento. Basta perceber que poderia ser pior para começarmos a amar aquilo de que andávamos reclamando. Quando todos os mapas apontavam para a precipitação pluviométrica, nosso casaco ganhou charme, nosso edredom virou privilégio, nosso mate ampliou seu domínio e nosso café quente renovou sua reputação.

A felicidade não nasce exclusivamente do que vivemos. Nasce também do que escapamos de viver. Há destinos que são unicamente sonhados para confirmar o valor e o calor humano de quem se encontra conosco, na sobrevivência emocional, pelejando na saúde e na doença.

O devaneio traz o lucro de mudar nosso ponto de vista, de devolver a riqueza de nossa simplicidade.

Surge uma estranha gratidão quando a realidade descarta as fantasias alternativas. Aliás, o plano B apenas se justifica para ressaltar nossa prioridade. O problema não era o frio, mas a invenção de que alguém estava sendo mais feliz do que nós naquele instante. Existe uma ingenuidade em acreditar que os bons momentos moram sempre num CEP distante.

A previsão desmontou nossa teoria.

Fizemos o movimento de observar os lados para recuperar o centro de nosso pertencimento. Descobrimos que o idílio igualmente enfrenta tempestades e reveses. Que até os cartões-postais precisam de guarda-chuva. Que nem toda foto de coqueiro dispõe da escolta do sol e da brisa.

No lugar de perder dinheiro e paciência numa viagem, perdemos uma ilusão. Saiu em conta. Como dizia Machado de Assis: “antes cair das nuvens, que de um terceiro andar”.