O que garanto é que a minha gargalhada não é forçada. Tampouco é nervosismo, e sim extrema espontaneidade. Ilustração feita com inteligência artificial / Google Gemini

Eu apresento uma forte característica antissocial: sou contente de manhãzinha, capaz de gargalhar antes das 8h.

O que acontece com frequência em minhas participações na Rádio Gaúcha.

Tenho certeza de que sou irritante para muita gente.

Entendo o susto quando alguém liga o rádio lentamente e encontra uma hiena indomável em vez de um comentarista tranquilo.

É como ser invadido pelo som de uma balada ao abrir a janela.

Estou ciente de que é um atentado ser feliz logo cedo.

Não ofereço um bom exemplo. Incito a desordem pública. Provoco desconforto. Desencadeio ondas de inveja nos pessimistas. Gero desconfiança entre desconhecidos, que devem se perguntar “por que está rindo?”.

A família se acostumou e me atura. Minha esposa pede que eu diminua o volume, aluarada com a minha motricidade solar e imprevisível ao seu lado.

Ela me alcunhou de “serelepe”. Não duvido que a minha cara matutina seja a de um esquilo, a de um caxinguelê.

Minha mãe me apelidou de “Arauto da Alegria”. Perdoa meu exagero, e me identifica como um mensageiro de boas-novas.

Meu pai me vê como um “dínamo”, gerador de energia. Ele ainda completa que eu não sossego o facho, ressuscitando expressões antigas e salvando o dicionário do desuso.

A regra de etiqueta é falar baixo, moderar os modos, acordar com calma, permanecer contido até a hora do almoço.

A algazarra no início do dia é considerada ofensiva, porque rompe com o ritmo natural de transição da mente. Enquanto as pessoas negociam a paz com o despertador, eu já estou pronto para abraçar o mundo.

O cortisol aplica uma goleada na melatonina em meu corpo.

Não sei explicar a particularidade de meu metabolismo. Gostaria de ser suave e silencioso como a maioria, começar tudo devagar, não chamar atenção, obter pontos em elegância.

Desculpa, não consigo. Sou intenso. Sempre estou de pé pelas 6h e me dedico inteiramente ao presente. Não me economizo. Sinto uma incurável faceirice de viver. Empolgo-me com a possibilidade de me inventar a cada amanhecer, de pensar “o que farei de extraordinário hoje?”.

O fato de ter superado o bullying, ter deixado a minha rejeição para trás, tornou leve a minha rotina. Quem sofreu reconhece mais as pequenas dádivas, dá valor aos detalhes e não se entristece facilmente. Fiquei cascudo para a dor e receptivo para o júbilo.

Como agradeço o meu cotidiano menos persecutório do que a infância, menos pesado do que a adolescência? Brotando sorrisos aos borbotões.

Os rituais me enchem de entusiasmo: preparar-me para escrever, ajeitar a mesa para o café, arrumar a cama, molhar as plantas, buscar o jornal, lavar a louça, encaminhar as roupas para o varal. Nenhuma tarefa me soa antipática.

O que garanto é que a minha gargalhada não é forçada. Tampouco é nervosismo, e sim extrema espontaneidade.

Sou feliz por pouco, sou feliz gratuitamente.

É a minha sagrada loucura que me mantém saudável.