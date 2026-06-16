Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio Sentimental
Opinião

Só um “não” dito em voz alta pode enterrar um amor impossível

Sem uma resposta definitiva da colega, leitor segue preso à fantasia de que ainda pode haver alguma chance

Fabrício Carpinejar

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