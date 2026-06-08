Só temos Capitais no nosso Estado 

O Rio Grande do Sul é o único Estado que conheço no qual nenhuma cidade aceita ser só uma cidade. Ou é berço, ou é capital, ou é monopólio de uma tradição, de um produto, de um ofício, de uma vocação. Cada comunidade pregou um alfinete no mapa com sua razão de existir, sua especialidade, seu brasão cultural.
Os municípios gaúchos não esperam que alguém descubra suas qualidades. Elas já estão expostas no portal de entrada. Facilitam o turismo. Amparam os visitantes. Ensinam quem chega. Nossa grandeza é pedagógica.
Talvez seja por isso que o gaúcho raramente diz somente de onde vem. Ele sempre proclama o que a sua terra natal representa.
Selecionei um quarto do Estado para provar a minha tese: Porto Alegre é apenas uma das nossas capitais.
- Agudo: Berço Nacional dos Dinossauros
- Aceguá: Capital da Olivicultura da Campanha
- Alegrete: Capital do Pampa
- Ametista do Sul: Capital Mundial da Pedra Ametista
- Anta Gorda: Terra da noz-pecã
- Antônio Prado: Capital Nacional da Massa
- Araricá: Cidade das Azaleias
- Arroio do Meio: Capital dos Caminhos da Forqueta
- Arvorezinha: Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão
- Bagé: Capital Nacional da Criação de Cavalos da Raça Puro-Sangue Inglês
- Barão: Capital Estadual da Cuca
- Bento Gonçalves: Capital Brasileira do Vinho
- Bom Jesus: Capital Nacional do Tropeirismo
- Bom Princípio: Capital Estadual do Morango
- Brochier: Capital Estadual do Bibelô
- Caçapava do Sul: Capital Gaúcha da Geodiversidade
- Cachoeira do Sul: Capital Estadual do Arroz
- Cambará do Sul: Terra dos Cânions
- Candiota: Capital Nacional do Carvão Mineral
- Cândido Godói: Capital Mundial dos Gêmeos
- Canela: Capital Nacional dos Parques Temáticos
- Canguçu: Capital Nacional da Agricultura Familiar
- Canoas: Cidade Referência do Típico Xis Gaúcho
- Capão da Canoa: Capital do Litoral Norte
- Carazinho: Capital do Galeto com Massa
- Carlos Barbosa: Capital Nacional do Futsal
- Casca: Capital Gaúcha do Leite
- Caxias do Sul: Capital Nacional dos Centros de Tradições Gaúchas
- Dezesseis de Novembro: Capital Brasileira da Alfafa
- Dois Irmãos: Capital da Linha Alemã
- Dom Pedrito: Capital da Paz
- Encantado: Terra do Cristo Protetor
- Encruzilhada do Sul: Capital Nacional do Azeite de Oliva
- Erechim: Capital Nacional do Rally; Capital da Amizade
- Esteio: Capital Nacional da Solidariedade
- Farroupilha: Capital Nacional do Moscatel
- Feliz: Capital Estadual da Cerveja Artesanal
- Flores da Cunha: Capital Estadual da Vindima
- Frederico Westphalen: Capital da Suinocultura
- Garibaldi: Capital Brasileira do Espumante
- Gramado: Capital Nacional do Chocolate Artesanal
- Guabiju: Capital Nacional do Guabiju
- Guaporé: Capital da Lingerie e das Joias Folheadas
- Harmonia: Capital Estadual da Melancia
- Ibiraiaras: Terra da Batata
- Igrejinha: Capital Nacional do Voluntariado
- Ijuí: Capital Nacional das Etnias
- Ipê: Capital Nacional da Agricultura Ecológica
- Itaara: Capital Gaúcha da Ufologia
- Itaqui: Capital do Arroz Irrigado
- Ivoti: Cidade das Flores
- Lagoa Vermelha: Capital Nacional do Churrasco
- Lavras do Sul: Terra do Ouro
- Lindolfo Collor: Capital dos Tapetes de Couro
- Machadinho: Capital Estadual das Águas Termais
- Maquiné: Capital Nacional do Verde
- Maratá: Capital Estadual da Bergamota
- Marau: Capital Nacional do Salame
- Marcelino Ramos: Capital das Águas Termais do Alto Uruguai
- Mato Leitão: Cidade das Orquídeas
- Monte Belo do Sul: Capital da Hospitalidade Italiana
- Montenegro: Capital Estadual e Berço da Bergamota Montenegrina
- Morro Reuter: Capital das Lavandas
- Mostardas: Terra da Tainha…
(A lista é imensa, resta continuar amanhã.)
Jamais, em outro lugar do mundo, eu vi tantas capitais convivendo em paz dentro do mesmo Estado.