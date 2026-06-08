Só temos Capitais no nosso Estado 

Barão é a capital da cuca. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul é o único Estado que conheço no qual nenhuma cidade aceita ser só uma cidade. Ou é berço, ou é capital, ou é monopólio de uma tradição, de um produto, de um ofício, de uma vocação. Cada comunidade pregou um alfinete no mapa com sua razão de existir, sua especialidade, seu brasão cultural.

Os municípios gaúchos não esperam que alguém descubra suas qualidades. Elas já estão expostas no portal de entrada. Facilitam o turismo. Amparam os visitantes. Ensinam quem chega. Nossa grandeza é pedagógica.

Talvez seja por isso que o gaúcho raramente diz somente de onde vem. Ele sempre proclama o que a sua terra natal representa.

Selecionei um quarto do Estado para provar a minha tese: Porto Alegre é apenas uma das nossas capitais.

Agudo: Berço Nacional dos Dinossauros

Berço Nacional dos Dinossauros Aceguá: Capital da Olivicultura da Campanha

Capital da Olivicultura da Campanha Alegrete: Capital do Pampa

Capital do Pampa Ametista do Sul: Capital Mundial da Pedra Ametista

Capital Mundial da Pedra Ametista Anta Gorda: Terra da noz-pecã

Terra da noz-pecã Antônio Prado: Capital Nacional da Massa

Capital Nacional da Massa Araricá: Cidade das Azaleias

Cidade das Azaleias Arroio do Meio: Capital dos Caminhos da Forqueta

Capital dos Caminhos da Forqueta Arvorezinha: Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão

Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão Bagé: Capital Nacional da Criação de Cavalos da Raça Puro-Sangue Inglês

Capital Nacional da Criação de Cavalos da Raça Puro-Sangue Inglês Barão: Capital Estadual da Cuca

Capital Estadual da Cuca Bento Gonçalves: Capital Brasileira do Vinho

Capital Brasileira do Vinho Bom Jesus: Capital Nacional do Tropeirismo

Capital Nacional do Tropeirismo Bom Princípio: Capital Estadual do Morango

Capital Estadual do Morango Brochier: Capital Estadual do Bibelô

Capital Estadual do Bibelô Caçapava do Sul: Capital Gaúcha da Geodiversidade

Capital Gaúcha da Geodiversidade Cachoeira do Sul: Capital Estadual do Arroz

Capital Estadual do Arroz Cambará do Sul: Terra dos Cânions

Terra dos Cânions Candiota: Capital Nacional do Carvão Mineral

Capital Nacional do Carvão Mineral Cândido Godói: Capital Mundial dos Gêmeos

Capital Mundial dos Gêmeos Canela: Capital Nacional dos Parques Temáticos

Capital Nacional dos Parques Temáticos Canguçu: Capital Nacional da Agricultura Familiar

Capital Nacional da Agricultura Familiar Canoas: Cidade Referência do Típico Xis Gaúcho

Cidade Referência do Típico Xis Gaúcho Capão da Canoa: Capital do Litoral Norte

Capital do Litoral Norte Carazinho: Capital do Galeto com Massa

Capital do Galeto com Massa Carlos Barbosa: Capital Nacional do Futsal

Capital Nacional do Futsal Casca: Capital Gaúcha do Leite

Capital Gaúcha do Leite Caxias do Sul: Capital Nacional dos Centros de Tradições Gaúchas

Capital Nacional dos Centros de Tradições Gaúchas Dezesseis de Novembro: Capital Brasileira da Alfafa

Capital Brasileira da Alfafa Dois Irmãos: Capital da Linha Alemã

Capital da Linha Alemã Dom Pedrito: Capital da Paz

Capital da Paz Encantado: Terra do Cristo Protetor

Terra do Cristo Protetor Encruzilhada do Sul: Capital Nacional do Azeite de Oliva

Capital Nacional do Azeite de Oliva Erechim: Capital Nacional do Rally; Capital da Amizade

Capital Nacional do Rally; Capital da Amizade Esteio: Capital Nacional da Solidariedade

Capital Nacional da Solidariedade Farroupilha: Capital Nacional do Moscatel

Capital Nacional do Moscatel Feliz: Capital Estadual da Cerveja Artesanal

Capital Estadual da Cerveja Artesanal Flores da Cunha: Capital Estadual da Vindima

Capital Estadual da Vindima Frederico Westphalen : Capital da Suinocultura

: Capital da Suinocultura Garibaldi: Capital Brasileira do Espumante

Capital Brasileira do Espumante Gramado : Capital Nacional do Chocolate Artesanal

: Capital Nacional do Chocolate Artesanal Guabiju: Capital Nacional do Guabiju

Capital Nacional do Guabiju Guaporé: Capital da Lingerie e das Joias Folheadas

Capital da Lingerie e das Joias Folheadas Harmonia: Capital Estadual da Melancia

Capital Estadual da Melancia Ibiraiaras: Terra da Batata

Terra da Batata Igrejinha: Capital Nacional do Voluntariado

Capital Nacional do Voluntariado Ijuí: Capital Nacional das Etnias

Capital Nacional das Etnias Ipê: Capital Nacional da Agricultura Ecológica

Capital Nacional da Agricultura Ecológica Itaara: Capital Gaúcha da Ufologia

Capital Gaúcha da Ufologia Itaqui: Capital do Arroz Irrigado

Capital do Arroz Irrigado Ivoti: Cidade das Flores

Cidade das Flores Lagoa Vermelha: Capital Nacional do Churrasco

Capital Nacional do Churrasco Lavras do Sul: Terra do Ouro

Terra do Ouro Lindolfo Collor: Capital dos Tapetes de Couro

Capital dos Tapetes de Couro Machadinho: Capital Estadual das Águas Termais

Capital Estadual das Águas Termais Maquiné : Capital Nacional do Verde

: Capital Nacional do Verde Maratá: Capital Estadual da Bergamota

Capital Estadual da Bergamota Marau: Capital Nacional do Salame

Capital Nacional do Salame Marcelino Ramos: Capital das Águas Termais do Alto Uruguai

Capital das Águas Termais do Alto Uruguai Mato Leitão: Cidade das Orquídeas

Cidade das Orquídeas Monte Belo do Sul: Capital da Hospitalidade Italiana

Capital da Hospitalidade Italiana Montenegro: Capital Estadual e Berço da Bergamota Montenegrina

Capital Estadual e Berço da Bergamota Montenegrina Morro Reuter: Capital das Lavandas

Capital das Lavandas Mostardas: Terra da Tainha…

(A lista é imensa, resta continuar amanhã.)