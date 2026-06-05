Quando o apelido engole o nome

Com o amigo Zé. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Há pessoas tão de casa que o apelido engole o nome.

Você partilha da confiança por décadas e não atina que existe um registro civil por trás daquela forma carinhosa de chamá-las.

É o tio Neco. A tia Nena. O vô Juca. O vizinho Alemão.

Você conhece a história inteira do indivíduo, os medos, as manias, as alegrias, porém hesitaria ao preencher uma ficha com o nome completo.

Se alguém pergunta, inofensivamente:

— Como ele se chama?

Você trava. Passa vergonha. Bobeia. Nunca parou para pensar no óbvio.

Não houve formalidades. Atalhou a intimidade e jamais recuou no caminho para recuperar os passos iniciais.

É como se envolver numa balada e perceber que não tem como criar um contato no WhatsApp: vocês não se apresentaram. Esqueceram de se apresentar.

O apelido pode sequestrar uma confiança antiga. Ninguém mais invoca o vivente de outro jeito, e fica chato e constrangedor questioná-lo sobre algo básico. É quase como ser desmascarado. É perder a herança da convivência.

Trata-se de um risco capaz de atingir grande parte dos afetos. Até porque não dá para aprofundar os laços decorando documentos, mas apressando risadas.

O nome cartorial some como uma divindade misteriosa. Depois de muitos encontros, só rezando para resgatá-lo.

Como explicar a terceiros o quanto você é próximo se nem dispõe de uma informação elementar?

Com o meu melhor amigo, eu sofri esse baque. Todos o interpelavam em duas frentes: “Zé” ou “Júnior”. A primeira denominação reinava na rua, já a segunda contava com a preferência dentro do lar.

Eu adotei “Zé”.

“Zé” para lá, “Zé” para cá. Vivemos provações juntos, ele me aconselhou, eu o orientei, jamais deixamos de conversar diariamente. Superamos rupturas de namoros lado a lado, exorcizamos fantasmas, estivemos solteiros e descobrimos nossos amores ao mesmo tempo. Telefonávamos três ou quatro vezes num único turno. Ele se tornou meu interlocutor predileto. Eu me sentia livre para desabafar, filosofar, rir, falar bobagem, inclusive me deprimir. Não pedia licença ou desculpa. Sua atenção iluminava os mais diferentes extratos de minha personalidade.

O Zé virou uma entidade em minha vida.

Começou como meu personal trainer e terminou sendo onipresente em meus assuntos, com meus filhos, com a família.

Após um ano de consolidadas trocas, numa manhã em que tomávamos café, ele se mostrou emotivo pela saudade do pai e comentou:

— Não é para menos que carrego o nome dele.

Foi quando pesquei a minha lacuna, a minha omissão:

— Seu pai não era Arlindo?

Ele me esclareceu:

— Sim, como eu, José Arlindo. Por isso que sou também Júnior. José Arlindo Klein Júnior.

— Ah, entendi, Zé.