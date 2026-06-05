Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Como ele se chama?
Análise

Quando o apelido engole o nome

Você conhece a história inteira do indivíduo, os medos, as manias, as alegrias, porém hesitaria ao preencher uma ficha com o nome completo

Fabrício Carpinejar

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