Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

La mano de Dios
Opinião

Por que Messi nunca será tão grande quanto Maradona

A estatística mede gols e taças, mas não explica o instante em que um craque vira santo popular

Fabrício Carpinejar

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