Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Dedo podre
Opinião

O caso do homem que escolhe sempre o próximo produto banido

Depois de dois sustos sanitários, fazer rancho passa a exigir coragem e sorte

Fabrício Carpinejar

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