Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

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O amarelo fúnebre dos Correios

Em 2026, a estatal acumulou prejuízo de R$ 3,1 bilhões no primeiro trimestre e fechou 11 agências no RS

Fabrício Carpinejar

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