Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Tragédia em Limeira
Opinião

Maria Eduarda saltou confiando que voltaria

A coragem da garota de 21 anos encontrou a negligência de quem não podia errar

Fabrício Carpinejar

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