Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Calafrios intermitentes
Opinião

Indícios de uma fábrica de extermínio

Os animais que escaparam da água agora aparecem no centro de uma investigação marcada por frieza

Fabrício Carpinejar

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