A primeira fase da Operação Carrasco, em setembro do ano passado, colheu relatos do fim de 15 a 30 animais por semana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Você precisa de estômago – porque o coração se desmancha rapidamente – para ler as mensagens da ex-secretária do Bem-Estar Animal de Canoas, Paula Lopes, presa por suspeita de estelionato na segunda etapa da Operação Carrasco.

Conversas do seu celular obtidas pela Polícia Civil sugerem que ela teria ordenado a eutanásia de animais sem a comprovação de doenças, enquanto conduzia campanhas de arrecadação online para salvá-los.

É um dos mais assustadores indícios de uma fábrica de extermínio de cachorros e gatos no Rio Grande do Sul, para tirar os bichinhos da rua.

Ao invés da adoção, eles seguiram para a morte. Ao invés do albergue ou clínica, foram encaminhados para injeções letais.

A situação ganha tintas de crueldade porque grande parte das vítimas vinha do contingente de 2,5 mil cães resgatados heroicamente durante a enchente de maio de 2024. O trabalho insano de voluntários, Defesa Civil e bombeiros terminou escarnecido.

Partindo-se do princípio de que não se perceberia o sumiço – uma vez que os pets não possuíam cuidadores ou se mostravam desaparecidos –, ocorria um descarte em massa.

“Fazer o que tem que ser feito”.

“Pode colocar para descanse.”

“Pode fazer direto.”

Os cachorrinhos não desfrutavam do benefício da dúvida, pois sairia cara a sua recuperação. Estavam idosos, ou nem um pouco instagramáveis, ou com moléstias absolutamente reversíveis.

Não se levava em conta o quanto lutaram pela existência, sobrevivendo em telhados na maior catástrofe ambiental da história gaúcha, suportando a chuva por dias consecutivos e a perda de seus lares.

Não houve empatia com seus sofrimentos pregressos.

Instalou-se assim, pelas provas coletadas até agora, uma máquina burocrática de enxugamento de despesas.

Ao mesmo tempo que se desenvolvia a prática de óbitos, a detida teria promovido vaquinhas nas redes sociais para angariar recursos a quem não iria viver. Investigações apontam que realizava captação por meio de sua ONG para supostamente custear tratamentos, ainda que já tivesse determinado o sacrifício.

A primeira fase da Operação Carrasco, executada em setembro do ano passado, colheu relatos do fim de 15 a 30 animais por semana. No total, estimam-se 239 eutanásias em oito meses, número considerado excessivo por protetores que auxiliam as autoridades.

Na ação, houve o flagrante de pelo menos 14 bichos sem vida, guardados em sacos plásticos num freezer. Além disso, a sede da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal (SMBEA) apresentava um contêiner fechado, sem ventilação, onde se mantinham felinos em gaiolas, alguns desprovidos de caixa de areia.

O escândalo produz calafrios intermitentes, agravando-se pelo fato de a origem dos atos ser logo uma secretaria, designada moralmente a tutelar, acolher e zelar pela população canina vulnerável.

Os seres indefesos acabavam submetidos à incineração em uma universidade. A fumaça das chaminés correspondia a uma chacina silenciosa. Sem latidos de socorro.